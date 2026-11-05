Synology DS925neo+: il NAS che rende il cloud una scelta, non un obbligo

Un archivio fotografico che cresce ogni mese, documenti di lavoro distribuiti tra più computer, backup affidati a servizi differenti, abbonamenti cloud che aumentano con lo spazio occupato. Prima o poi la gestione dei dati diventa un problema che non riguarda più soltanto la capacità di archiviazione, ma anche il controllo, la disponibilità e la possibilità di recuperare rapidamente le informazioni.

Synology DiskStation DS925neo+ nasce per affrontare proprio questa esigenza. È un NAS con 4 vani per hard disk, pensato per centralizzare file e servizi all’interno della propria rete, consentendone l’accesso anche dall’esterno.

Grazie al sistema operativo Synology DiskStation Manager (DSM), il dispositivo può funzionare come archivio condiviso, piattaforma di backup, cloud personale, sistema di sincronizzazione, repository fotografico e server per applicazioni aziendali. Proprio l’integrazione tra hardware e software rende interessante un dispositivo come il DS925neo+: non soltanto un sistema di storage in cui installare quattro hard disk, ma una piattaforma capace di adattarsi progressivamente a esigenze differenti: dalla conservazione dei documenti familiari alla gestione di un’infrastruttura informatica per un piccolo ufficio.

Perché scegliere proprio il DS925neo+, magari configurato con hard disk Synology HAT3300, invece di un NAS più economico, un mini PC con dischi esterni oppure un abbonamento a un servizio cloud?

Synology DS925neo+: promozione speciale per tutto novembre 2026

Per chi stesse valutando l’acquisto di un NAS per centralizzare i propri dati, automatizzare i backup e realizzare un cloud privato, novembre 2026 è il momento giusto per scoprire il Synology DS925neo+.

Synology ha infatti attivato una promozione dedicata alla nuova gamma DiskStation neo+, che comprende anche il modello a quattro vani protagonista del nostro approfondimento.

L’iniziativa permette di acquistare il DS925neo+ a condizioni promozionali presso due rivenditori aderenti, entrambi con disponibilità del prodotto: Yeppon e DNL Trading.

Le offerte sono valide nel mese di novembre, secondo le condizioni applicate dai rispettivi negozi.

DS925neo+: cosa cambia e perché nasce la serie neo+

Con la presentazione della nuova serie DiskStation neo+ di ottobre 2026, Synology ha ampliato l’offerta di NAS desktop introducendo una famiglia progettata per coniugare prestazioni elevate, versatilità e maggiore accessibilità economica.

La gamma comprende quattro modelli, DS725neo+, DS925neo+, DS1525neo+ e DS1825neo+, che si differenziano principalmente per capacità di espansione e numero di alloggiamenti disponibili. Tutti condividono un obiettivo: permettere a professionisti, piccole imprese e utenti evoluti di scegliere una soluzione di archiviazione in funzione delle esigenze attuali, conservando ampi margini di crescita.

DiskStation DS925neo+ occupa una posizione particolarmente interessante all’interno della nuova famiglia: con i suoi 4 vani per hard disk, rappresenta un punto di equilibrio tra capacità di archiviazione, ingombri contenuti e possibilità di realizzare configurazioni ridondanti, adatte tanto alla protezione dei dati personali quanto alla gestione degli archivi aziendali.

Configurazione hardware

Fulcro del nuovo dispositivo è il processore AMD Ryzen V1500B, una CPU con 4 core e 8 thread, a 2,2 GHz, affiancata da 4 GB di memoria DDR4 espandibili fino a 32 GB. La dotazione comprende inoltre due interfacce Ethernet da 2,5 Gbps e altrettanti slot M.2 NVMe, utilizzabili per accelerare specifici carichi di lavoro attraverso unità SSD compatibili.

La novità introdotta dalla serie neo+ riguarda soprattutto l’approccio alla configurazione hardware. Synology propone una dotazione iniziale di memoria DDR4 non-ECC, conservando la possibilità di adottare successivamente moduli ECC (Error-Correcting Code) compatibili, capaci di rilevare e correggere determinate tipologie di errori in RAM. L’aggiornamento richiede la sostituzione della memoria non-ECC preinstallata, poiché Synology non supporta ufficialmente configurazioni che mescolano le due tecnologie.

Si tratta di una scelta che privilegia la flessibilità dell’investimento: chi utilizza il NAS per centralizzare la gestione di documenti, foto, backup e cartelle condivise può iniziare con la configurazione standard, mentre chi prevede applicazioni più impegnative dispone di un percorso di espansione della memoria fino a 32 GB.

La flessibilità riguarda anche la capacità di archiviazione: il collegamento dell’unità di espansione Synology DX525 consente di portare il DS925neo+ fino a 9 alloggiamenti complessivi, accompagnando la crescita degli archivi senza dover sostituire il NAS.

I 4 vani rappresentano il punto di equilibrio

Con due dischi configurati in mirroring, nel caso del DS925neo+, metà della capacità complessiva viene destinata alla ridondanza: installando due hard disk da 6 TB si ottengono circa 6 TB nominali utilizzabili, perché ogni informazione è conservata su entrambe le unità.

Con 4 hard disk da 6 TB ciascuno, per un totale di 24 TB, una configurazione RAID 5 o Synology Hybrid RAID (SHR) permette di ottenere circa 18 TB nominali di spazio utilizzabile, riservando alla protezione dei dati la capacità equivalente a quella di un singolo disco.

Il RAID 5 distribuisce i dati e le informazioni di parità tra tutte le unità, consentendo di ricostruire le informazioni anche in caso di guasto di un disco.

SHR, la tecnologia RAID sviluppata da Synology, offre una protezione analoga ma semplifica la gestione dello spazio e permette di espandere più facilmente la capacità utilizzando dischi di dimensioni differenti.

In entrambi i casi, se un’unità si guasta, il NAS può continuare a funzionare e, dopo la sua sostituzione, ricostruire i dati mancanti per ripristinare la protezione. La ridondanza non sostituisce comunque un backup indipendente.

L’uso di schemi RAID può mantenere disponibili i dati durante il guasto di un hard disk, ma non protegge automaticamente da cancellazioni accidentali, ransomware, furto del dispositivo, incendi o errori di configurazione.

Gli hard disk Synology HAT3300: perché la scelta delle unità conta quanto quella del NAS

Per l’uso continuativo di un NAS come il DS925neo+, Synology consiglia i suoi hard disk della famiglia Plus Series: sono unità progettate per impieghi NAS, con funzionamento 24/7, tecnologia di memorizzazione CMR (Conventional Magnetic Recording) e caratteristiche pensate per gestire carichi di lettura e scrittura ripetuti.

A differenza della registrazione SMR (Shingled Magnetic Recording), CMR non utilizza tracce sovrapposte che possono richiedere operazioni aggiuntive di riorganizzazione durante determinate scritture.

Nei sistemi RAID, soprattutto durante la ricostruzione dopo la sostituzione di un’unità, la prevedibilità delle prestazioni in scrittura assume particolare importanza: CMR è la soluzione da preferire per pool tradizionali con frequenti aggiornamenti dei dati.

Per le varianti HAT3300 da 4 e 6 TB, Synology dichiara carico di lavoro nominale pari a 180 TB all’anno e una garanzia limitata di 3 anni. È un valore indicato dal produttore, non una soglia oltre la quale il disco smette di funzionare.

Utilizzando hard disk ufficialmente supportati, DSM può gestire in modo coordinato le informazioni sullo stato dei dischi, le verifiche diagnostiche e gli aggiornamenti firmware disponibili: si riduce così la necessità di ricorrere a strumenti separati per alcune attività di manutenzione.

Il caso più convincente: trasformare il NAS nel sistema di recupero dei dati

Uno dei migliori motivi per acquistare il DS925neo+ non è avere a disposizione molto spazio per l’archiviazione dei file, ma poter recuperare dati e sistemi quando qualcosa smettesse di funzionare.

Si immagini un piccolo studio con 10 computer: ogni postazione contiene documenti, progetti e file che sarebbe costoso ricostruire.

Una strategia basata esclusivamente su supporti USB richiede disciplina: qualcuno deve ricordarsi di eseguire i backup, verificare che siano completi e conservare i supporti in un luogo appropriato. Con un NAS è possibile automatizzare le operazioni, conservando le copie dei dispositivi in un archivio centralizzato.

L’utilizzo del file system Btrfs aggiunge funzionalità importanti, tra cui snapshot e meccanismi di protezione dell’integrità dei dati.

Gli snapshot permettono di conservare rappresentazioni dello stato dei file in determinati momenti. In caso di modifica accidentale o cancellazione, il ripristino di una versione precedente può essere molto più rapido rispetto al recupero di un intero backup. Con gli snapshot immutabili, configurati con criteri di conservazione appropriati, si può fidare su un ulteriore livello di protezione contro la modifica o l’eliminazione non autorizzata dei dati.

È comunque essenziale distinguere queste funzioni dalla protezione completa contro un incidente informatico: la configurazione più convincente prevede ridondanza locale, versioni recuperabili e almeno una copia indipendente, preferibilmente conservata in un luogo diverso.

Synology DSM: il software che valorizza le potenzialità del DS925neo+

La dotazione hardware del DS925neo+ rappresenta soltanto una parte della proposta Synology. A fare la differenza nell’utilizzo quotidiano è DSM, sistema operativo che trasforma il NAS in una piattaforma completa per archiviare, condividere, proteggere e organizzare i dati.

Accessibile attraverso una pratica interfaccia web, DSM consente di amministrare lo spazio disponibile, creare account con permessi differenziati, monitorare lo stato degli hard disk e installare applicazioni dedicate. Il tutto senza richiedere competenze avanzate nell’amministrazione di un server.

Uno dei punti di forza è Synology Drive, che permette di trasformare il DS925neo+ in un vero cloud privato. I file rimangono archiviati sul NAS, ma possono essere consultati e sincronizzati da computer Windows, macOS e Linux, oltre che da smartphone e tablet, anche a distanza, servendosi di connessioni protette e meccanismi di autenticazione e controllo degli accessi.

La funzionalità di versioning consente di recuperare revisioni precedenti dei documenti, mentre la sincronizzazione tra sedi facilita il lavoro di gruppi distribuiti geograficamente. Con Synology Office, più utenti possono inoltre collaborare alla modifica di documenti, fogli di calcolo e presentazioni direttamente attraverso il browser.

Particolarmente interessante è il capitolo della protezione dei dati.

Attraverso Active Backup Suite, il DS925neo+ può centralizzare le copie di sicurezza di computer Windows, Linux e macOS, macchine virtuali e servizi cloud supportati, semplificando la gestione dei backup di un intero ufficio.

A questi strumenti si affiancano Hyper Backup, per conservare copie del contenuto del NAS su destinazioni esterne o remote, e Snapshot Replication, che permette di creare istantanee dei dati e recuperare rapidamente versioni precedenti in caso di cancellazioni accidentali o modifiche indesiderate.

Per chi gestisce grandi raccolte di immagini, Synology Photos offre invece un ambiente dedicato all’organizzazione, alla consultazione e alla condivisione di fotografie e video. Gli originali rimangono sul NAS, mentre gli utenti possono consultarli attraverso un’interfaccia che facilita la ricerca e la gestione degli album, anche dai dispositivi mobili.

Un’altra possibilità evoluta riguarda la videosorveglianza. Installando Surveillance Station, DS925neo+ può assumere anche il ruolo di NVR (Network Video Recorder), registrando e amministrando i flussi provenienti dalle telecamere IP. È una funzione utile per uffici, negozi e abitazioni, che permette di integrare la gestione delle registrazioni con le altre attività del NAS.

Il valore di DSM risiede proprio nella possibilità di riunire servizi normalmente separati all’interno di un’unica piattaforma, con strumenti comuni per amministrazione, sicurezza e monitoraggio.

Il DS925neo+ può quindi essere installato inizialmente come archivio condiviso per poi diventare progressivamente un cloud privato, un server di backup o il centro di gestione dei dati di una piccola organizzazione, seguendo l’evoluzione delle esigenze senza richiedere un nuovo dispositivo dedicato.

Synology DS925neo+: NAS e cloud possono lavorare insieme

Le crociate pro cloud e contro il cloud lasciano il tempo che trovano. La questione non è stabilire quale modello sia migliore in assoluto, ma capire dove convenga conservare i dati, come renderli accessibili e quali garanzie di continuità operativa siano necessarie. Un archivio locale offre accesso rapido ai file, pieno controllo sulle risorse e indipendenza dalla connessione Internet per le operazioni interne; il cloud permette invece di conservare copie geograficamente separate, condividere informazioni tra sedi distanti (anche in situazioni di temporanea irraggiungibilità dei rispettivi device) e ampliare lo spazio disponibile senza intervenire sull’hardware.

Le due esigenze spesso convivono. Uno studio professionale può aver bisogno di lavorare quotidianamente su file di grandi dimensioni alla velocità della rete locale, mantenendo contemporaneamente copie di sicurezza fuori sede. Un’azienda con più uffici può voler condividere gli stessi documenti senza trasferire continuamente interi archivi attraverso Internet. È proprio in situazioni come queste che un’architettura ibrida diventa particolarmente interessante: il NAS gestisce i dati e le applicazioni che beneficiano della prossimità fisica, mentre il cloud interviene dove servono disponibilità geografica, sincronizzazione e protezione aggiuntiva.

Con il DS925neo+ questa impostazione trova un’applicazione concreta anche grazie ai servizi Synology C2, progettati per integrare lo storage locale con risorse cloud e offrire un’unica soluzione capace di adattarsi alle diverse necessità operative.

Attraverso il già citato Hyper Backup, DS925neo+ può eseguire backup programmati e versionati, sfruttando deduplicazione e crittografia per ottimizzare lo spazio occupato e proteggere le informazioni trasferite. In caso di guasto grave, furto o danneggiamento del dispositivo, le copie conservate in una sede remota consentono di recuperare i dati anche quando l’archivio locale non è più disponibile.

Lo stesso Synology Hybrid Share, come suggerisce il nome, combina lo storage cloud C2 con una cache locale sul NAS. I file risiedono nel cloud, ma quelli utilizzati più frequentemente sono conservati anche sul DS925neo+, permettendo agli utenti di accedervi rapidamente attraverso la rete locale. È una soluzione particolarmente efficace per aziende con più uffici: sedi differenti possono lavorare su un archivio condiviso, senza dover mantenere necessariamente copie complete di tutti i dati su ciascun dispositivo.

Il DS925neo+ può inoltre dialogare con servizi cloud di terze parti: attraverso Cloud Sync è possibile sincronizzare cartelle con piattaforme supportate, mentre Hyper Backup consente di utilizzare anche destinazioni esterne come Google Drive, Dropbox e servizi di archiviazione compatibili con Amazon S3.

Il risultato è un modello di cloud ibrido, nel quale il NAS mette a disposizione prestazioni elevate e accesso rapido ai dati attraverso la rete locale, mentre il cloud aggiunge protezione geografica, collaborazione tra sedi e capacità di archiviazione espandibile.

Conclusioni: il DS925neo+ ha senso quando il valore è nei dati, non soltanto nello spazio

Chi stesse valutando l’acquisto del Synology DS925neo+ può approfittare della promozione attiva fino alla fine di novembre 2026, consultando le offerte proposte da Yeppon e DNL Trading, entrambi con disponibilità immediata del prodotto.

La vera novità di un dispositivo come Synology DS925neo+ consiste nel proporre una configurazione iniziale più accessibile, mantenendo caratteristiche che possono soddisfare esigenze professionali anche complesse.

Con hard disk HAT3300, il sistema può diventare un archivio centrale affidabile, flessibile e gestibile attraverso un’unica interfaccia. La possibilità di affiancare backup programmati, snapshot, sincronizzazione e servizi cloud permette di realizzare una soluzione molto più completa della semplice condivisione di file.

Il prodotto convince soprattutto quando si considerano i costi meno visibili della gestione dei dati: il tempo perso per recuperare un progetto, le difficoltà di collaborazione, la frammentazione degli archivi e le conseguenze di un backup non disponibile.

In collaborazione con Synology