SysTools IMAP Migration Tool: sconto del 15% con coupon

Ci sono diversi motivi per cui potresti aver bisogno di migrare il tuo account IMAP su un altro server. Tuttavia il processo di sincronizzazione fra IMAP e un client di posta elettronica richiede tempo e può essere soggetto a diversi errori. Per questo motivo non è consigliato agli utenti che non hanno competenze tecniche in questo campo. Una soluzione, però, c’è: SysTools IMAP Migration Tool è un programma molto utile che permette di migrare in maniera semplice ed efficace le proprie e-mail verso qualsiasi client supportato. Per ottenere uno sconto immediato del 15%, inserisci in fase di acquisto il coupon “IMAPM15OFF”.

SysTools IMAP Migration offre diverse funzionalità. Ecco una panoramica delle principali.

Migrazione e-mail IMAP dalla casella di posta – Basta immettere le credenziali del dominio IMAP desiderato per eseguire la migrazione. Lo strumento supporta tutti i provider, inclusi Gmail, Yahoo, Hotmail, Outlook e iCloud.

– Basta immettere le credenziali del dominio IMAP desiderato per eseguire la migrazione. Lo strumento supporta tutti i provider, inclusi Gmail, Yahoo, Hotmail, Outlook e iCloud. Opzioni multiple di filtraggio e-mail – È possibile filtrare le e-mail selezionando un certo periodo di tempo oppure determinate cartelle.

– È possibile filtrare le e-mail selezionando un certo periodo di tempo oppure determinate cartelle. Mantenimento della struttura – Durante la migrazione, il tool mantiene la stressa struttura delle cartelle. Ciò significa che il loro ordine non verrà alterato o modificato in alcun modo. Verranno inoltre mantenuti anche i metadati di ciascun messaggio.

– Durante la migrazione, il tool mantiene la stressa struttura delle cartelle. Ciò significa che il loro ordine non verrà alterato o modificato in alcun modo. Verranno inoltre mantenuti anche i metadati di ciascun messaggio. Migra solamente i nuovi messaggi – A volte è necessario migrare solamente le mail appena ricevute. Il software offre la possibilità di spostare le e-mail evitando duplicati.

– A volte è necessario migrare solamente le mail appena ricevute. Il software offre la possibilità di spostare le e-mail evitando duplicati. Migrazione simultanea – SysTools IMAP Migration Tool consente di aggiungere più account ed eseguire la migrazione contemporaneamente.

SysTools IMAP Migration Tool consente di aggiungere più account ed eseguire la migrazione contemporaneamente. Supporto Windows e MacOS – Il tool è progettato per funzionare su entrambi i sistemi operativi. Inoltre, offre un’interfaccia semplice ed intuitiva, anche per chi non è particolarmente esperto.

SysTools IMAP Migration Tool è disponibile anche per una prova gratuita di 30 giorni. La versione demo di Windows supporta la migrazione di due account utente, mentre la versione MacOS di 100 e-mail da ciascun account. Per ottenere il 15% di sconto immediato, puoi inserire in fase di acquisto lo speciale coupon “IMAPM15OFF”.

