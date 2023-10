Tablet Android da 10 pollici con tastiera a 92€

Perfetto per l’intrattenimento, YESTEL T13 è il tablet Android dotato di tutto (mouse, tastiera e non solo) proposto oggi in sconto su Amazon. Attivando il coupon sull’e-commerce è possibile acquistarlo al prezzo finale stracciato di soli 92 euro, ma solo fino all’esaurimento delle unità in promozione.

Lo sconto su YESTEL T13, tablet Android completo

Ecco quali sono le più importanti specifiche tecniche integrate: display da 10,1 pollici con risoluzione 1280×800 pixel, processore octa core, 12 GB, 12 GB di RAM (6+6), 128 GB di memoria interna, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, fotocamere da 8 e 5 megapixel, sblocco dello schermo con riconoscimento facciale e batteria da 6.000 mAh per un’autonomia elevata. Per saperne di più, consulta la scheda del prodotto.

Come già scritto, il sistema operativo in dotazione è Android con accesso a Google Play per il download di giochi e applicazioni. Al prezzo finale di soli 92 euro, grazie al coupon da attivare su Amazon, il tablet YESTEL T13 con in dotazione mouse, tastiera, adattatore OTG e custodia è un ottimo affare.

Chi sceglie di effettuare subito l’ordine lo riceverà direttamente a casa entro domani, con spedizione gratuita. È la scelta ideale per chi cerca un dispositivo da destinare all’intrattenimento multimediale (streaming ecc.) e alla creazione o modifica dei testi.

