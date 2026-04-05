POCO F7 da 256GB: un medio gamma eccezionale che oggi paghi meno

Vuoi acquistare uno smartphone di fascia media che non costi un’esazione ma che garantisca performance eccellenti? Allora siamo certi che questa promozione che ti stiamo segnalando è quella perfetta per te. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il POCO F7 a soli 329,90 euro, invece che 449,90 euro.

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POCO F7 è il medio gamma da non farsi scappare

Sicuramente a questa cifra il POCO F7 è uno dei migliori medio gamma ed ecco perché non devi fartelo scappare. Tra le cose che lo rendono un ottimo device c’è sicuramente la super batteria da 6500 mAh con ricarica rapidissima da 90 W. Nonché il potente processore Snapdragon 8s Gen 4 supportato da 12 GB di RAM e da una memoria interna di 256 GB.

Gode di un display AMOLED da 6,8 pollici con refresh rate da 120 Hz e luminosità massima da 1700 nit. Ha un peso di 215 grammi con uno spessore di 8,2 mm e la resistenza all’acqua e alla polvere certificata IP68. Un altro punto di forza è lo scomparto fotografico che ha il sensore posteriore principale Sony IMX882 da 50 MP con ultra grandangolare da 8 MP e una fotocamera frontale da 20 MP.

Questa è davvero una promozione sensazionale e dato che potrebbe scadere a breve devi essere rapido. Vai all’istante su Amazon e acquista il tuo POCO F7 a soli 329,90 euro, invece che 449,90 euro. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.