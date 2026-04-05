 POCO F7 da 256GB: un medio gamma eccezionale che oggi paghi meno
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

POCO F7 da 256GB: un medio gamma eccezionale che oggi paghi meno

Il POCO F7 da 256GB è un ottimo medio gamma, con Snapdragon 8s Gen 4, fotocamera Sony da 50MP e batteria da 6500mAh, oggi a un prezzaccio.
POCO F7 da 256GB: un medio gamma eccezionale che oggi paghi meno
Tecnologia Mobile
Il POCO F7 da 256GB è un ottimo medio gamma, con Snapdragon 8s Gen 4, fotocamera Sony da 50MP e batteria da 6500mAh, oggi a un prezzaccio.

Vuoi acquistare uno smartphone di fascia media che non costi un’esazione ma che garantisca performance eccellenti? Allora siamo certi che questa promozione che ti stiamo segnalando è quella perfetta per te. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il POCO F7 a soli 329,90 euro, invece che 449,90 euro.

Su Amazon il prezzo di listino non viene segnalato ma è quello che vedi sopra e lo puoi tranquillamente vedere anche sullo store ufficiale di Xiaomi. Dunque in questo momento puoi risparmiare la bellezza di 120 euro sul totale. Inoltre puoi decidere di pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

Acquistalo in offerta su Amazon

POCO F7 è il medio gamma da non farsi scappare

Sicuramente a questa cifra il POCO F7 è uno dei migliori medio gamma ed ecco perché non devi fartelo scappare. Tra le cose che lo rendono un ottimo device c’è sicuramente la super batteria da 6500 mAh con ricarica rapidissima da 90 W. Nonché il potente processore Snapdragon 8s Gen 4 supportato da 12 GB di RAM e da una memoria interna di 256 GB.

{title}

Gode di un display AMOLED da 6,8 pollici con refresh rate da 120 Hz e luminosità massima da 1700 nit. Ha un peso di 215 grammi con uno spessore di 8,2 mm e la resistenza all’acqua e alla polvere certificata IP68. Un altro punto di forza è lo scomparto fotografico che ha il sensore posteriore principale Sony IMX882 da 50 MP con ultra grandangolare da 8 MP e una fotocamera frontale da 20 MP.

Acquistalo in offerta su Amazon

Questa è davvero una promozione sensazionale e dato che potrebbe scadere a breve devi essere rapido. Vai all’istante su Amazon e acquista il tuo POCO F7 a soli 329,90 euro, invece che 449,90 euro. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 5 apr 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Risparmia fino a 45€ con Coupon su eBay acquistando uno di questi smartphone

Risparmia fino a 45€ con Coupon su eBay acquistando uno di questi smartphone
Redmi Note 15 Pro+: grande autonomia, ottime foto e prezzo conveniente

Redmi Note 15 Pro+: grande autonomia, ottime foto e prezzo conveniente
Cover, cinturini e gadget per smartwatch a prezzi imbattibili su Amazon Haul

Cover, cinturini e gadget per smartwatch a prezzi imbattibili su Amazon Haul
Power Bank da 65W con capacità di 20000mAh per ricarica rapidissima (36€)

Power Bank da 65W con capacità di 20000mAh per ricarica rapidissima (36€)
Risparmia fino a 45€ con Coupon su eBay acquistando uno di questi smartphone

Risparmia fino a 45€ con Coupon su eBay acquistando uno di questi smartphone
Redmi Note 15 Pro+: grande autonomia, ottime foto e prezzo conveniente

Redmi Note 15 Pro+: grande autonomia, ottime foto e prezzo conveniente
Cover, cinturini e gadget per smartwatch a prezzi imbattibili su Amazon Haul

Cover, cinturini e gadget per smartwatch a prezzi imbattibili su Amazon Haul
Power Bank da 65W con capacità di 20000mAh per ricarica rapidissima (36€)

Power Bank da 65W con capacità di 20000mAh per ricarica rapidissima (36€)
Michea Elia
Pubblicato il
5 apr 2026
Link copiato negli appunti