Tablet Android da 10 pollici per lo streaming a soli 97€ (offerta)

TCL 10 TAB MAX è in forte sconto su Amazon. È il tablet perfetto per le maratone di streaming, grazie al suo schermo dalla diagonale generosa e alla grande autonomia. Con sistema operativo Android e accesso a Google Play per il download delle applicazioni, può essere tuo al prezzo di soli 97 euro.

TCL 10 TAB MAX: le specifiche del tablet

Attenzione: si tratta di un’offerta a tempo e potrebbe andare sold out da un momento all’altro. Integra un display da 10,4 pollici con risoluzione 2K (2000×1200 pixel), il processore MediaTek MT8788 con CPU octa core, 6 GB di RAM, 256 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 512 GB), moduli Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.0, fotocamere posteriore e anteriore rispettivamente da 13 e 8 megapixel, altoparlanti stereo e batteria da 8.000 mAh con supporto alla ricarica rapida. Per tutti i dettagli a proposito delle specifiche tecniche dai uno sguardo alla pagina dedicata alla promozione.

Acquista il tablet TCL 10 TAB MAX al prezzo di soli 97 euro, non te ne pentirai. La colorazione è Space Grey. Lo dimostrano anche le centinaia di recensioni positive pubblicate sull’e-commerce da chi lo ha già fatto: il voto medio assegnato è 4,4/5. Un valore aggiunto è lo schermo con tecnologia per ridurre l’emissione della luce blu, una caratteristica che lo rende adatto per un utilizzo sicuro anche da parte dei bambini.

Ordinalo subito per riceverlo direttamente a casa tua già entro domani con la consegna gratuita. È spedito da Amazon. La disponibilità è immediata, ma come già anticipato è un’offerta a tempo e il numero delle unità in promozione è limitato, andrà presto sold out.