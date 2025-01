Tablet Android da 11 pollici in offerta: l'occasione TCL TAB 11 Gen 2

TCL TAB 11 Gen 2, proposto in questo momento in offerta a tempo da Amazon, è il tablet giusto per lo streaming: integra un display da 11 pollici con tecnologia NXTVISION, risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento da 60 Hz, perfetto per la visione di film, episodi delle serie TV, video sui social, show, partite e così via. Approfitta dello sconto applicato in automatico e fallo tuo. Il sistema operativo è Android con accesso a Google Play per il download di applicazioni e giochi.

Le specifiche del tablet Android di TCL

Può inoltre contare sul processore MediaTek Helio G80 con CPU octa core affiancato da 12 GB di RAM (6+6 virtuali) e da 256 GB di memoria interna (espandibile con schede microSD fino a 1 TB). A questo si aggiungono la connettività Wi-Fi e Bluetooth, la fotocamera anteriore e quella posteriore con flash LED. Ancora, la batteria da 8.000 mAh con ricarica rapida assicura un’autonomia molto elevata. Rimandiamo alla pagina dedicata per conoscere altre informazioni a proposito di specifiche tecniche e caratteristiche in dotazione.

Tutto questo al prezzo finale di soli 179 euro, grazie allo sconto applicato in automatico. Si tratta di una spesa davvero contenuta, considerando quanto integrato nel tablet e il suo design, ricercato e dal profilo sottile. L’offerta a tempo su TCL TAB 11 Gen 2 potrebbe scadere da un momento all’altro: se sei interessato, ti consigliamo di approfittarne ora.

Amazon si occupa della vendita e della spedizione, senza passare da intermediari e garantendo così il massimo dell’affidabilità. Se lo ordini subito, arriverà a casa tua entro pochi giorni con la consegna gratuita.