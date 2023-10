Tablet Android 13 con 4GLTE e display in FullHD a prezzo SHOCK (-80€)

Acquistare un tablet Android non è mai stato così semplice. Punta a un modello eccezionale e che non ti faccia mancare niente ma soprattutto a un prodotto che dopo qualche mese non subisca rallentamenti e ti faccia sbruffare. Per qualche ispirazione prendi d’esempio il Teclast P40HD. Anzi, ti dico proprio che questo modello è una favola nel mondo reale.

Ora che su Amazon lo puoi far diventare tuo con uno sconto da 80€ non devi perdertelo. Apri la pagina, spunta il coupon e aggiungilo al carrello. Prezzo finale di appena 119€ per un affare ad occhi chiusi.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Teclast P40HD è il tablet Android 13 di cui non fare a meno

Tra tanti modelli presenti sul mercato forse il Teclast potrebbe non essere la tua prima scelta ma mettilo a confronto con prodotti ben più blasonati e vedi un po’ cosa scopri. Vuoi un aiuto? Il marchio non è tutto. Proprio il P40HD ti sorprende dal momento che ha di tutto e di più al suo interno e non lascia a desiderare.

A partire dal display ultra ampio e in Full HD, puoi sia goderti app e web ma anche streaming e gaming mobile senza strizzare gli occhi. Colori vividi e soprattutto tante possibilità grazie al sistema Android 13 e la presenza dei servizi Google.

Non avere limiti: di base hai 128 GB di memoria ma con una scheda SD la espandi fino a un massimo di 1TB in una sola mossa. Nello stesso slot puoi inserire altresì una SIM e avere la linea 4G LTe fuori o dentro casa.

Se tutto questo non basta sappi che sono presenti:

speaker di qualità elevata;

doppie fotocamere;

GPS;

Bluetooth;

batteria avanzata con ricarica rapida;

Jack per le cuffie.

Allora, cosa ne pensi? Collegati su Amazon al volo per spuntare il coupon e acquistare il tuo Tablet Android 13 a soli 119€ senza dubbi.

Spedizioni rapide e gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

