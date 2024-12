Tablet Android: con questo coupon, HONOR Pad X8a è tuo a 129€

Lanciato solo tre mesi fa sul mercato, HONOR Pad X8a è già protagonista di un’ottima offerta su Amazon: in questo momento puoi acquistare il tablet approfittando di uno sconto di 40 euro. Come? Devi semplicemente attivare il coupon dedicato che trovi sull’e-commerce per farlo tuo a soli 129 euro.

HONOR Pad X8a: il tablet Android è in offerta

Integra un display FullView da 11 pollici in alta risoluzione (1920×1200 pixel) con frequenza di aggiornamento da 90 Hz e circondato da cornici ultrasottili, che lo rende perfetto per lo streaming. Sotto la sua scocca ci sono invece il processore Snapdragon 680 di Qualcomm con CPU Qualcomm Kryo 265 e GPU Qualcomm Adreno 610, 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1 TB). Completano la dotazione le fotocamere posteriore e anteriore da 5 megapixel, la connettività Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.1, i quattro altoparlanti per un audio di alta qualità e la batteria da 8.300 mAh per un’autonomia molto elevata. Il sistema operativo è MagicOS basato su Android, con accesso a Google Play per il download delle applicazioni. Dai uno sguardo alla scheda del dispositivo per saperne di più.

Ordinalo subito per riceverlo a casa entro pochi giorni con la spedizione gratuita da parte di Amazon. La media voto assegnata dalle recensioni dei clienti sull’e-commerce è molto alta, pari a 4,5/5.

Grazie al coupon da attivare che sblocca lo sconto di 40 euro, in questo momento il tablet HONOR Pad X8a può essere tuo al prezzo finale di soli 129 euro. Si tratta di una spesa davvero irrisoria, considerando le caratteristiche integrate, il design curato nei minimi dettagli e il recente esordio sul mercato.