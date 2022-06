Tablet Android a meno di 200€: a questo prezzo non puoi fartelo scappare

Teclast M40 è il classico esempio di tablet Android pensato per chi vuole risparmiare, senza rinunciare a qualità e prestazioni. Adesso questo ottimo dispositivo può essere tuo al prezzo eccezionale di soli 189,99€ su Amazon: merito di uno sconto di 60€ applicato sul costo di listino. Si tratta di un’offerta lampo che sta andando letteralmente a ruba: ti consigliamo di approfittarne.

Teclast M40: il tablet Android economico perfetto per ogni esigenza

Teclast M40 è un tablet Android 11 che, nonostante il suo prezzo di attacco, non rinuncia praticamente a niente. Il suo bellissimo display da 10.1 pollici con cornici ultrasottili ha una risoluzione Full HD che garantisce ampi angoli di visione. La sua eleganza è donata anche da un design ultra leggero grazie ad uno spessore di solo 9.3mm, che lo rende molto facile da tenere e portare in giro.

Sotto la scocca trova posto un potente processore Unisoc T618 octa-core affiancato da una GPU Mali-G52 per soddisfare anche gli utenti più esigenti e gli appassionati del gaming. Presenti 6 GB di RAM ed una memoria interna da 128GB espandibile tramite schede microSD.

La batteria da 7000mAh ti garantisce un uso intenso fino a circa 8-9 ore: la connettività 2.4GHz e 5.0Ghz WiFi, 4G e la doppia fotocamera + GPS completano il quadro di un tablet Android che non dovresti lasciarti sfuggire per nessun motivo. Specialmente a questo incredibile prezzo, disponibile ancora per poco.

