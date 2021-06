Tablet Android + tastiera + mouse: meno di 100 euro

Lo diciamo subito: questo dispositivo non sostituirà il vostro PC di fascia alta o il MacBook a cui siete tanto affezionati, ma se si è alla ricerca di un'alternativa compatta ed economica al vostro laptop, può essere la soluzione giusta: stiamo parlando del tablet Android proposto in questo momento in offerta lampo su Amazon con un prezzo inferiore ai 100 euro.

Un tablet low cost e versatile, l'occasione su Amazon

Al display da 10,1 pollici (risoluzione 1280×800 pixel) affianca un processore quad core, 4 GB di RAM, memoria interna da 64 GB, WiFi, Bluetooth, webcam con microfono, fotocamera posteriore, altoparlanti, slot SIM per connettersi a Internet in mobilità, GPS e batteria da 18,5 Wh. Per tutti gli altri dettagli consultare la scheda del prodotto.

Forniti inoltre in dotazioni custodia con tastiera per rendere più comoda la stesura dei testi e la comunicazione, il mouse e un cavo OTG. Tutto questo al prezzo di soli 98,60 euro: serve aggiungere altro?