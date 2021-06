Mouse verticale, il top di gamma a prezzo BOMBA

Il non-plus-ultra dei mouse verticali è oggi a disposizione al miglior prezzo di sempre. Si tratta del Logitech MX Mouse Verticale, oggi disponibile su Amazon con uno sconto pari al 35%.

Mouse verticale, questo è il top di gamma

Verticalità come ergonomia, come originalità, come approccio proattivo all'interfaccia per poter tenere il braccio in una posizione più naturale ed interagire con le icone in modo più istintivo. Certo, cambia tutto. Certo, la differenza è molta. Ma i vantaggi sono innegabili e dopo un primo momento di orientamento ci si può trovare estremamente bene. A differenza di altri modelli ultra low-cost, in questo concept della gamma MX c'è tutto il meglio della produzione Logitech, riadattato al formato verticale che attira ormai sempre più curiosi.

Dal mouse di Engelbart ai modelli tradizionali di oggi è cambiato poco: nuovi lettori, connettività wireless, alta precisione, ma la posizione della mano è sempre rimasta sostanzialmente la stessa. Ecco perché solo il mouse verticale è davvero qualcosa di diverso, che evita la torsione dell'avambraccio e rende così più rilassato il lavoro quotidiano. Lo sforzo muscolare si riduce del 10% circa e dopo varie ore di lavoro tutto ciò si avverte eccome.

Ci si aggiungano un sensore ad alta definizione con tracciamento ottico, Easy Switch per controllare più postazioni e fino a 4 mesi di funzionamento con una sola ricarica: siamo di fronte a un vero top di gamma, che fa però dell'originalità di approccio la propria peculiarità, distinguendosi da tutti gli altri mouse partendo dai sui partner più affidati: l'avambraccio, il polso, la mano. Con il Logitech MX verticale è sinergia vera, che si fa esplosiva quando il prezzo scende a 74,99 euro come succede in queste ore su Amazon.