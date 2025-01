Tablet Samsung top di gamma: al PREZZO MINIMO con il pennino

Samsung Galaxy Tab S9 FE+ al suo prezzo minimo storico è l’affare del giorno su Amazon se stai cercando un tablet di fascia alta, un top di gamma. Si tratta della versione Wi-Fi con 128 GB di memoria interna, pennino S Pen in dotazione e caricatore incluso nella confezione. È adatto a ogni ambito di utilizzo: produttività, studio, navigazione e tempo libero.

Tablet in sconto: l’affare Samsung Galaxy Tab S9 FE+

Per quanto riguarda il download delle applicazioni e dei giochi, puoi contare sull’accesso senza limiti alla piattaforma Google Play del sistema operativo Android. Invece, sul fronte delle specifiche tecniche, sono da segnalare un display in alta risoluzione (2560×1600 pixel) con frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz, processore octa core Exynos 1380, 8 GB di RAM, slot per microSD fino a 1 TB, connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3, due fotocamere da 8 megapixel e batteria da 10.090 mAh per un’autonomia molto elevata. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla scheda completa sull’e-commerce.

Quella che segnaliamo qui è un’offerta a tempo: per approfittarne non devi attivare coupon (lo sconto è automatico), ma potrebbe scadere o andare sold out da un momento all’altro. Non ci sono compromessi per quanto riguarda l’affidabilità della transazione, considerando che Amazon si occupa direttamente sia della vendita che della spedizione.

La disponibilità è immediata e, se lo ordini adesso, il tablet Samsung Galaxy Tab S9 FE+ da 12,4 pollici nella versione Wi-Fi da 128 GB arriverà a casa tua entro un paio di giorni con la consegna gratis. È l’edizione italiana, come già scritto con pennino S Pen e caricatore inclusi.