TacticAI: calci d'angolo perfetti con IA

Google DeepMind ha annunciato un assistente IA in grado di fornire agli allenatori consigli sui calci d’angolo. TacticAI è stato sviluppato in collaborazione con il Liverpool FC. Il sistema sfrutta l’intelligenza artificiale generativa per indicare quale giocatore ha maggiori probabilità di ricevere il pallone.

Assistente IA per la tattica

Chi ha seguito la semifinale della Champions League 2018/2019 ricorderà sicuramente il goal di Divock Origi sul geniale calcio d’angolo di Trent Alexander-Arnold. TacticAI è un sistema in grado di fornire informazioni tattiche sui calci d’angolo attraverso l’intelligenza artificiale predittiva e generativa. Nonostante la disponibilità limitata di dati sui calci d’angolo, TacticAI ottiene risultati ottimali utilizzando un approccio di deep learning geometrico per aiutare a creare modelli più generalizzabili.

TacticAI può fornire risposte a tre domande principali: quale giocatore ha maggiori probabilità di ricevere il pallone, se la tattica può funzionare e come posizionare i difensori per evitare un tiro in porta. Prevedere le conseguenze di un calcio d’angolo è complesso, in quanto il movimento dei singoli giocatori è casuale. Inoltre esistono pochi dati per addestrare il modello (in media ci sono solo 10 calci d’angolo in ogni partita della Premier League).

Google DeepMind ha quindi usano un approccio geometrico, convertendo il calcio d’angolo in un grafo, dove i giocatori sono i nodi e i collegamenti tra i nodi sono le relazioni tra i giocatori (passaggi). Il modello di deep learning può prevedere quale giocatore ha maggiori probabilità di ricevere il pallone e se verrà effettuato un tiro in porta. TacticAI consente quindi all’allenatore di posizionare correttamente i giocatori sia in attacco che in difesa.

Il Liverpool FC ha verificato che i suggerimenti del sistema IA erano indistinguibili da quelli di un esperto umano e sono stati scelti nel 90% dei casi. Non è noto se Jurgen Klopp e il suo staff usano TacticAI durante gli allenamenti.