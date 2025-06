Tails 6.17 migliora la gestione delle password

Gli sviluppatori del progetto Tails hanno da poco rilasciato Tails 6.17, l’ultima versione della distribuzione Linux orientata fortemente alla privacy e l’anonimato online. Si tratta di un aggiornamento che introduce miglioramenti mirati in due aree principali: una nuova funzionalità per la gestione delle password e aggiornamenti significativi per il browser Tor, il cuore dell’esperienza di navigazione anonima del sistema.

Tails 6.17: miglioramenti alla gestione password e al browser Tor

Tails 6.17 introduce una nuova opzione “Mostra Password” durante la configurazione della password per il blocco dello schermo, che consente agli utenti di verificare visivamente la password inserita, riducendo il rischio di errori di battitura e migliorando l’usabilità, senza compromettere la sicurezza.

Non mancano novità per Tor Browser che, come anticipato inizialmente, apporta miglioramenti aggiornandosi alla versione 14.5.4 per includere le più recenti patch di sicurezza e i miglioramenti alla stabilità. Insieme a ciò, a essere aggiornata è anche l’estensione uBlock Origin, con un blocco degli annunci ora più efficace e una maggior protezione della privacy durante la navigazione.

Tails 6.17: come eseguire l’aggiornamento

Se nel sistema è installato Tails 6.0, o versioni successive, è possibile eseguire l’aggiornamento automatico a Tails 6.17 direttamente dal sistema. In alternativa, in caso di possibili problematiche, si può comunque aggiornare con la procedura manuale. Bisogna ovviamente tenere sempre conto che, se si decide di optare per un’installazione pulita invece che l’aggiornamento, l’archiviazione persistente verrà persa.

Per dettagli completi sul nuovo aggiornamento, è possibile consulta la consueta lista dei cambiamenti o l’annuncio di rilascio.

