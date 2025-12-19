Tapo C200: occhi ovunque più allarme, offerta ROTTA su Amazon

Tapo C200 è la telecamera che rende la tua casa più sicura che mai. I suoi punti a favore? Numerosi visto che è semplice da installare, facile da controllare ed è dotata di funzioni intelligenti. Non rinunci alla comodità e al controllo da remoto, il quale ti fa rimanere sempre aggiornato su ciò che accade all’interno del tuo appartamento. Approfitta del giga sconto su Amazon che ti fa risparmiare il 37% e te la fa comprare con soli 18,99€.

Scegli dove metterla e collegala alla corrente. In questo modo Tapo C200 entra subito in funzione e non richiede alcun intervento tecnico. Pensa a una posizione strategica poiché questo modello è dotato di rotazione a 360° sul piano orizzontale. Ciò significa che, attraverso le varie impostazioni, puoi monitorare anche più ambienti se la planimetria del tuo appartamento te lo consente. Detto questo, la gestione è elementare: scarica l’applicazione sul tuo smartphone o sul tablet per accedere a tutte le funzioni e ricevere le notifiche smart quando ce n’è bisogno. Attivando la rilevazione del movimento, nello specifico, viene avvisato ogni qualvolta qualcosa di anomalo viene rilevato così che tu possa intervenire in tempi record se occorre.

La telecamera monta un obiettivo che riprende le immagini in full HD, così da captare anche più piccolo dettaglio. Al suo interno integra la visione notturna, la quale torna utile quando cala la notte oppure quando chiudi le tapparelle in casa. Anche l’ambiente più buio, dunque, diventa visibile come se fosse pieno giorno. Con audio bidirezionale che ti consente di parlare e di ascoltare a distanza e un allarme acustico e luminoso integrato, questo dispositivo conta tutte le funzioni più importanti per tenere la tua casa al sicuro. Inoltre, c’è la possibilità di inserire al suo interno una scheda micro SD nel caso tu voglia salvare i filmati.

Collegati subito su Amazon per acquistare la tua telecamera Tapo C200 a soli 18,99 € con lo sconto del 37% disponibile ora.