Tapo C210 in DOPPIO SCONTO: videosorveglianza smart e Wi-Fi

TP-Link Tapo C210 al suo prezzo minimo storico è l’occasione da cogliere al volo per mantenere al sicuro la tua casa mentre sei via, in vacanza così come tutti i giorni durante il lavoro. È merito del doppio sconto di Amazon che oggi propone la videocamera Wi-Fi per la sorveglianza della casa con un’offerta a tempo davvero conveniente.

TP-Link Tapo C210 mantiene al sicuro la tua casa

Si integra senza problemi con gli ecosistemi della smart home già configurati, grazie alla compatibilità con Alexa e Assistente Google. Ha in dotazione un sensore 2K per l’acquisizione di immagini con una definizione perfetta in ogni situazione, anche al buio per merito della visione notturna. Non mancano poi il sistema audio bidirezionale per parlare da remoto con chi si trova in casa (anche con l’animale domestico) e la rilevazione del movimento con l’invio immediato di notifiche sullo smartphone in caso di anomalia. Al suo interno può ospitare una scheda microSD fino a 256 GB su cui salvare le registrazioni. Per saperne di più, dai uno sguardo alla descrizione completa.

Grazie al doppio sconto di oggi, puoi acquistare la videocamera smart Tapo C210 di TP-Link al prezzo finale di soli 22,99 euro invece di 39,99 euro come da listino. La prima riduzione della spesa è applicata in automatico, per ottenere la seconda non devi far altro che attivare il coupon dedicato.

Si tratta di un’offerta a tempo, dunque disponibile solo per poco. Se la ordini adesso, entro domani arriverà a casa tua con al consegna gratuita (riservata in esclusiva ai clienti Prime). La vendita e la spedizione sono entrambe gestite da Amazon, il voto medio assegnato da quasi 30.000 recensioni è 4,6 stelle su 5.