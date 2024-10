Tapo C210 al MINIMO STORICO: affare per la videosorveglianza

Tapo C210 al suo prezzo minimo storico su Amazon è l’affare del giorno per chi vuol mettere al sicuro la propria casa, anche quando si trova lontano. È la videocamera per la sorveglianza che si collega direttamente alla rete Wi-Fi e che puoi controllare in ogni momento anche da remoto, attraverso un’applicazione dedicata su smartphone. Il marchio è TP-Link, una garanzia di affidabilità per quanto riguarda le soluzioni per la smart home e la domotica.

Prezzo stracciato per TP-Link Tapo C210

Ci sono le notifiche in tempo reale, inviate non appena il sistema delegato al rilevamento dei movimenti identifica un’anomalia, la visione notturna, la possibilità di ruotare la testa a 360 gradi (e di inclinarla in verticale), la comunicazione audio bidirezionale per comunicare, la compatibilità con Alexa e Google Home, uno slot per microSD fino a 512 GB in cui salvare le registrazioni e molto altro ancora. Per saperne di più, dai un’occhiata alla scheda completa della telecamera.

Ricapitolando, oggi Tapo C210 di TP-Link è in vendita al minimo storico di soli 22,99 euro, con lo sconto del 43% rispetto al prezzo di listino (39,99 euro). Non è mai stato così conveniente. Trattandosi di un’offerta a tempo, potrebbe risultare sold out da un momento all’altro: se sei interessato, ti consigliamo di metterla subito nel carrello.

A certificare la qualità del prodotto sono anche le oltre 32.000 recensioni pubblicate da chi lo ha già comprato, assegnandogli un voto medio pari a 4,6/5. Vendita e spedizione sono gestite da Amazon, con la consegna gratuita assicurata già entro domani se lo ordini adesso.