Tapo C500 in DOPPIO SCONTO: parti tranquillo per le vacanze

Sei in partenza per le vacanze? Viaggia tranquillo, grazie al doppio sconto di Amazon su Tapo C500. È la telecamera per la videosorveglianza della casa adatta all’outdoor. Prodotta da TP-Link, è un occhio vigile sempre puntato sui tuoi spazi privati, dal giardino al portico, fino al vialetto d’ingresso e al pianerottolo. Inoltre, è impermeabile (con certificazione IP65) per resistere alle intemperie e dotata di connettività Wi-Fi. Per approfittarne devi solo attivare il coupon dedicato: sarà tua al prezzo minimo storico.

Tapo C500: le caratteristiche della videocamera di TP-Link

Ha in dotazione tanti punti di forza: sistema per la comunicazione audio bidirezionale (così da poter parlare ai visitatori da remoto in tempo reale), visione notturna, intelligenza artificiale per il rilevamento del movimento con l’invio di notifiche immediate sullo smartphone, slot per schede microSD fino a 512 GB su cui salvare le registrazioni (in alternativa al cloud) e molti altri ancora. Scopri tutti gli altri dettagli su specifiche e funzionalità nella pagina dell’e-commerce dedicata al prodotto. Qui sotto il design, con la testa in grado di ruotare a 360 gradi per inquadrare ogni angolo dell’ambiente.

Non lasciarti sfuggire l’offerta di oggi e acquista TP-Link Tapo C500 al suo prezzo minimo storico. Approfitta del doppio sconto e taglia la spesa dai 59,99 euro del listino a soli 34,99 euro. La prima riduzione è automatica, per ottenere la seconda non devi far altro che attivare il coupon dedicato.

Se la ordino subito, la telecamera Wi-Fi per la videosorveglianza degli ambienti esterni arriverà a casa tua già entro domani con la consegna gratuita (se sei in possesso di un abbonamento Prime). È venduta e spedita da Amazon, senza passare da intermediari. Il voto medio di 4,5/5 assegnato dalle migliaia di recensioni pubblicate ne testimonia la qualità.