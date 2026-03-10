Tapo P105 a 9,99 euro per la Festa di Primavera: ecco l'offerta

Ti segnaliamo uno sconto di Amazon utile per rendere la casa più intelligente: è quello che vede protagonista Tapo P105, la presa smart di TP-Link. Si tratta di un’occasione che rientra nella Festa delle Offerte di Primavera, l’evento organizzato dall’e-commerce che prende il via oggi e che andrà avanti fino al lunedì della prossima settimana. Ci puoi collegare un elettrodomestico oppure la macchina del caffè, così da trovarla pronta all’uso non appena ti svegli al mattino.

Tapo P105 è in sconto per la Festa di Primavera

È compatibile con Alexa e Google Home per integrarsi senza problemi nell’ecosistema già configurato, la puoi controllare da remoto attraverso un’applicazione su smartphone e impostando routine personalizzate, ad esempio decidendo l’orario di accensione e spegnimento dell’apparecchio alimentato. Ha in dotazione la connettività Wi-Fi e non richiede hub aggiuntivi, interfacciandosi direttamente con il router. Tutti i dettagli a proposito di specifiche, funzionalità e conformità agli standard sono riportati nella scheda del prodotto.

Non devi attivare coupon o inserire codici: lo sconto del 38% è applicato in automatico e porta la presa smart Tapo P105 di TP-Link al prezzo di soli 9,99 euro. Sull’e-commerce ci sono più di 10.500 recensioni pubblicate da chi ha già avuto modo di comprarla e metterla alla prova: il voto medio assegnato è 4,6 stelle su 5, a testimonianza della sua affidabilità e versatilità.

La primavera porta con sé la Festa delle Offerte su Amazon, in scena fino all’inizio della prossima settimana. Sfoglia subito la pagina dedicata per approfittare delle migliori occasioni. Segnaliamo qui gli affari più interessanti in ambiti come informatica, gadget elettronici, videogame e dispositivi smart per la casa.