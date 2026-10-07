Tapo P105: la presa smart più amata scende a 10€ con la Festa delle Offerte Prime

Tapo P105 è la presa smart italiana più amata per il costo accessibile e la facilità di utilizzo. Con questo dispositivo puoi rendere smart qualsiasi elettrodomestico, luce e device collegati. Oggi, grazie alla Festa delle Offerte Prime, su Amazon è crollata di prezzo. Acquistala subito a soli 9,99 euro, invece di 15,99 euro.

Il design compatto ti permette di inserirla in qualsiasi presa di casa senza occupare troppo spazio. Collegandola alla rete WiFi della tua abitazione o del tuo ufficio puoi gestire accensione e spegnimento dei tuoi elettrodomestici in qualsiasi momento. Essendo compatibile con Alexa e Google Home, puoi anche sfruttare l’assistente vocale per fare tutto senza aprire l’app o alzarti, semplicemente usando i comandi vocali.

Ovviamente, sfruttando la comoda App Tapo per dispositivi Android e iOS, puoi gestire da remoto diverse funzionalità come la possibilità di programmare accensione e spegnimento durante il giorno, creando routine personalizzate. Immagina di tornare da lavoro e trovare già la cena calda nel forno!

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