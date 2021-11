Tappetino mouse XL in finta pelle: METÀ PREZZO nel Cyber Monday

Ogni tappetino del mouse fa storia a sé: non tutti sono uguali, soprattutto se si prende in esame Londo OTTO274, un modello XL in grado di contenere anche portatile ed eventualmente tastiera. Oggi è proposto a metà prezzo per il Cyber Monday di Amazon.

Londo OTTO274 non è il solito mousepad

Con dimensioni pari a 74×33,5 centimetri, è realizzato in finta pelle con una elegante finitura marrone chiaro e cuciture resistenti. La superficie risulta piacevole al tatto e nella parte sottostante trova posto un supporto antiscivolo, così da evitare qualsiasi spostamento accidentale durante l'utilizzo quotidiano. Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

Oggi il mousepad di Londo in formato XL è acquistabile su Amazon al prezzo di soli 18,11 euro invece di 35,99 euro come da listino. Le recensioni condivise da chi ha già avuto modo di provarlo lo promuovono a pieni voti: 4,7/5 stelle.

