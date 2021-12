Tappezzeria nuova con UWANT B100-E Spot Cleaner Multifunzionale

Addio a macchie che stanno lì da secoli grazie a questo prodottino che è un vero successo. Se da tempo sei in cerca di un metodo di pulizia intelligente e che salvi i tuoi soldi dalle lavanderie, lo UWANT B100-E Spot Cleaner Multifunzionale è proprio ciò che fa al caso tuo. Insomma, ti basta leggere di cosa è capace per capire che lo desideri, ma che soprattutto la tua tappezzeria lo necessita.

In fin dei conti non tutto può essere risolto con una lavatrice!

Grazie alla promo di lancio hai l'occasione di farlo diventare tuo con una spesa di soli 177,17€ su Banggood. Il ribasso del 33% non è da prendere alla leggera considerando che le spedizioni costano appena un euro e che in 7 giorni arriva alla tua porta in tutto il suo splendore.

Ps: se vuoi lo paghi anche con 3 rate grazie a Klarna, quindi cosa aspetti?

UWANT B100-E Spot Cleaner Multifunzionale: di cosa si tratta

Quante volte hai pensato di pulire la tappezzeria con acqua e sapone? Alcune volte può anche andare bene ma quando si parla di divani, tappeti e materiali altamente assorbenti sai bene che non esiste rimedio casalingo che faccia al caso tuo. Convenzionalmente hai due scelte: ti affidi a un professionista o cambi ciò che devi cambiare spendendo in entrambi i casi davvero tanti soldi. Per fortuna con UWANT B100-E problemi del genere diventano un amaro ricordo e sai perché? Ha una potenza assolutamente incredibile.

Grazie al suo sistema non solo lava le superfici, ma la pulizia avviene anche negli strati sottostanti riuscendo a eliminare lo sporco fin in profondità. Ricorda: solo perché non vedi la macchia non significa che è pulito. Praticamente l'erogazione dell'acqua e l'aspirazione funzionano in perfetta simbiosi eliminando, così, il problema dell'asciugatura visto e considerato che il suo motore riesce a prosciugare letteralmente qualunque tipo di liquido in totale sicurezza. Se hai paura che possa rovinare le stoffe, non ti preoccupare: non succederà.

In modo particolare ti faccio sapere che lo puoi utilizzare:

sulle tende;

sui sofà;

sulle sedute in stoffa;

sui tappeti;

sulle sedute d'ufficio;

sui materassi, persino quelli dei bambini;

sui peluche per sanificarli.

Se poi trovi anche altri metodi di utilizzo non farti venire dubbi, più lo usi e meglio è.

Anche in termini di design ti strizza l'occhio. Si sposta per casa grazie a un sistema con rotelline dunque li sforzi disumani non fanno parte del pacchetto ma poi, più in generale, ha delle dimensioni veramente compatte che te lo fanno parcheggiare dove meglio vuoi quando hai finito. Arriva con due capienti contenitori per i liquidi in cui dovrai inserire da una parte l'acqua pulita (fino a un massimo di 1800ml) e dall'altra, invece, troverai tutta la sporcizia (fino a 1600ml) che viene aspirata.

Ultima chicca da non sottovalutare? È silenzioso e non riempie l'ambiente di suoni intollerabili!

Il pacco che ricevi a casa include al suo interno ogni genere di accessorio, tra questi trovi la spazzola per trattare le superfici, un misurino dell'acqua che ti facilità il riempimento del serbatoio e un astuccio per gli accessori.

Promozioni a più non posso: non solo sconti ma anche regali

Acquista subito il tuo UWANT B100-E Spot Cleaner Multifunzionale e credimi, non potrai che amarlo. Ti faccio sapere che oltre al vantaggioso sconto, i primi 30 ordini ricevono in omaggio un formidabile speaker Bluetooth in bambù dal valore di 59,99$.

Per acquistare questo magnifico prodotto a soli 177,17 euro, dunque, devi:

collegarti allapagina officiale Banggood;

aggiungere il prodotto al carrello;

inserire i tuoi dati e pagare a tuo piacimento.

Ps: il prezzo sopra indicato è limitato ai primi 100 ordini quindi non fartelo scappare.