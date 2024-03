Tastiera compatta bluetooth in SUPER SCONTO: pochi pezzi rimasti

Sono rimasti pochi pezzi, ma ne vale davvero la pena approfittare dell’offerta attiva su questa tastiera bluetooth compatta e multi device che puoi acquistare in sconto a soli 33,99 euro invece di 49. Puoi utilizzarla con qualsiasi dispositivo e passare velocemente da uno all’altro per avere la massima versatilità.

Tastiera compatta bluetooth: utile e comoda da usare

Questa mini tastiera del marchio Kesington nasce per offrirti una soluzione versatile e sicura per la tua produttività su più dispositivi. Con la sua funzionalità dual wireless puoi connetterti tramite Bluetooth 3.0 e 5.0 o tramite un adattatore nano USB wireless 2.4GHz, garantendo una connessione stabile e sicura con crittografia AES 128 bit.

Puoi collegarti fino a 3 dispositivi contemporaneamente, consentendoti di passare facilmente da un dispositivo all’altro con un semplice tocco: perfetto se lavori su più piattaforme. Una tastiera che è progettata con un meccanismo a forbice per una digitazione morbida e reattiva, mentre le scorciatoie permettono di eseguire comandi rapidamente e senza sforzo.

Inoltre, un utile indicatore di batteria scarica ti avviserà quando è il momento di sostituire le batterie, che sono incluse nella confezione.

Compatibile con una vasta gamma di sistemi operativi tra cui Windows, Mac, iOS e Chrome OS, questa mini-tastiera è l’ideale compagna per lavorare in modo efficiente ovunque tu vada. Leggera e compatta, acquistala in offerta a soli 33,99 euro prima che finisca.