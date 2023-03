Tastiera ergonomica retroilluminata: a questo prezzo DEVE essere vostra

Siete quel tipo di utente che per motivo di lavoro o svago passate molte ore davanti al PC? Allora avreste bisogno di una tastiera che sia comoda ed ergonomica in modo tale da facilitarvi il lavoro. Andate immediatamente su Amazon e acquistare questa tastiera ergonomica cablata all’incredibile prezzo di 22,99 euro. Quest’ultimo è frutto di uno sconto del 21% sul prezzo di listino e di ulteriori 10 euro applicabili tramite coupon.

Tastiera ergonomica retroilluminata: non tornerete più indietro!

Questa tastiera è caratterizzata da un design del layout “diviso”: la forma curva consente alle mani di seguire la giusta angolazione durante la digitazione e si adatta alla curvatura naturale del palmo quando l’avambraccio è appoggiato sulla scrivania. È inoltre presente un supporto morbido per il palmo e il polso così da garantire il giusto comfort tutto il giorno. La tastiera, poi, è compatibile con più sistemi operativi contemporaneamente e permette di passare da un PC all’altro tramite la pressione di un semplice pulsante Win/Mac Switch.

La tastiera poi è totalmente Plug & Play tramite la connessione USB standard per velocità e accuratezza affidabili. Non manca poi la retroilluminazione bianca dei tasti totalmente regolabile, il che rende questa tastiera perfetta anche per l’uso durante la sera o in luoghi bui. Dunque, non vi resta che correre su Amazon e acquistare questo ottimo prodotto prima che il doppio sconto giunga a termine: concludete il vostro ordine per avere la tastiera ergonomica cablata retroilluminata a soli 22,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.