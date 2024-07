Tastiera Logitech G915 LIGHTSPEED TKL: qualità PREMIUM a prezzo WOW

Durante i Prime Day di Amazon, gli appassionati di gaming e i professionisti che cercano una tastiera avanzata possono approfittare di un’offerta speciale sulla Logitech G915 LIGHTSPEED TKL. Questo modello, solitamente venduto a 189,29 euro, è ora disponibile a soli 159,99 euro. Questo sconto rappresenta un’opportunità unica per aggiudicarsi una delle tastiere meccaniche più avanzate sul mercato a un prezzo competitivo.

Tastiera Logitech G915 LIGHTSPEED TKL: caratteristiche da top di gamma

La Logitech G915 LIGHTSPEED TKL è rinomata per la sua combinazione di prestazioni elevate e design elegante realizzato in lega di alluminio di livello aeronautico. È una tastiera senza fili che utilizza la tecnologia LIGHTSPEED di Logitech per una connessione wireless ad alta velocità, con un tempo di risposta estremamente basso di 1 ms. Questo garantisce una reattività immediata durante il gioco, essenziale per i gamer competitivi che richiedono precisione e tempi di risposta rapidi.

Uno dei punti di forza della G915 è il suo design ultra-sottile e compatto, che la rende una delle tastiere TKL (TenKeyLess) più sottili sul mercato. Questo significa che occupa meno spazio sulla scrivania, consentendo una maggiore libertà di movimento per il mouse e una configurazione più ergonomica. Nonostante le dimensioni ridotte, la tastiera mantiene un’altissima qualità con tasti meccanici GL Clicky.

La G915 LIGHTSPEED TKL è dotata anche di retroilluminazione RGB Lightsync, che offre una gamma completa di colori personalizzabili per creare atmosfere di illuminazione uniche e personalizzate. Ogni tasto può essere programmato con effetti di illuminazione dinamici o statici attraverso il software Logitech G HUB, permettendo agli utenti di personalizzare completamente l’aspetto della tastiera in base al proprio stile e preferenze.

La durata della batteria della Logitech G915 è un’altra caratteristica degna di nota. Con una singola carica, la tastiera può durare fino a 40 ore di utilizzo continuo con la retroilluminazione RGB attiva. La ricarica avviene tramite cavo USB-C incluso, che permette anche l’uso con cavo per un’esperienza di gioco senza interruzioni.

L’offerta dei Prime Day di Amazon rende questa tastiera gaming premium ancora più accessibile. Gli utenti Prime possono beneficiare della spedizione rapida e gratuita, assicurandosi di ricevere il prodotto in tempi brevi e senza costi aggiuntivi. Questo rende l’acquisto della Logitech G915 LIGHTSPEED TKL non solo conveniente dal punto di vista finanziario, ma anche pratico per chi desidera migliorare la propria esperienza di gioco con una tastiera di alta qualità. Non sottovalutate anche la possibilità di pagare la tastiera in comode rate a tasso zero con Cofidis.