Tastiera Logitech multidispositivo in SUPER OFFERTA Amazon (-34%)

La tastiera Logitech K780 ti sorprenderà non solo per la sua eleganza e praticità, ma soprattutto per la possibilità di usarla contemporaneamente per 3 dispositivi diversi, che siano PC, smartphone o tablet. Il prezzo in offerta su Amazon per Natale è di soli 81,99 euro invece di 124,99: puoi regalarti un dispositivo sicuramente utile ed essenziale.

Tastiera Logitech K780 multidispositivo: come funziona

Immagina di poter connettere in modo fluido computer, tablet PC e smartphone con un solo dispositivo. La tastiera Logitech K780 ti offre questa possibilità con la sua connettività intelligente USB o Bluetooth. Puoi associare fino a 3 dispositivi e passare da uno all’altro con un semplice tocco grazie al pulsante Easy Switch. La vera versatilità al tuo comando.

Ma la K780 è molto più di una tastiera multi-dispositivo. È un dispositivo all-in-one progettato per offrirti un’esperienza di digitazione completa. Le dimensioni standard, i tasti grandi e silenziosi, la tastiera numerica e il supporto integrato per il dispositivo la rendono la scelta ideale per chiunque cerchi comodità senza compromessi.

La connettività affidabile è garantita dal collegamento Bluetooth o dal ricevitore Unifying. La base di gomma integrata è progettata per ospitare comodamente più dispositivi, inclusi smartphone e iPad Pro da 12 pollici, assicurando una lettura confortevole in ogni situazione.

L’esperienza di digitazione è resa perfetta dal sistema di tasti Logitech PerfectStroke, che offre una digitazione precisa, silenziosa e solida con tasti concisi, rapidi e sottili. La tastiera è compatibile con Windows, Mac, Android e Apple iOS, riconoscendo automaticamente il dispositivo a cui è connessa.

Non dovrai preoccuparti delle batterie, poiché le 2 batterie AAA preinstallate durano fino a 24 mesi. La tastiera è dotata di sospensione automatica, funzione on/off e include un mini ricevitore USB e Bluetooth per assicurarti la miglior connessione possibile.

Inoltre, con l’acquisto della Logitech K780, riceverai la tastiera, 2 batterie AAA già installate, un pratico ricevitore USB e la documentazione per l’utente. Approfitta subito di questa super offerta e trasforma il tuo modo di lavorare e di navigare con la tastiera Logitech K780.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.