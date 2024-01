Tastiera wireless e RICARICABILE, sotto i 20€ con offerta LAMPO

Non perdere tempo se il tuo sogno nel cassetto è acquistare una tastiera wireless. Questo modello che ho scovato è ricaricabile e silenzioso oltre ad essere comodo visto che te lo porti sempre dietro. Come mai? Dimensioni minime senza sacrificare la comodità.

Collegati al volo su Amazon dove con un’offerta lampo approfitti dello sconto. Grazie a questa il prezzo finale scende ad appena 19€. Se sei interessato affrettati perché sta andando a ruba.

Delle spedizioni non ti preoccupare visto che sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Tastiera wireless e ricaricabile: comoda, pratica, unica

Disponibile in colorazione nera, la tastiera wireless che ti sto suggerendo è un piccolo gioiellino. La puoi collegare ai tuoi prodotti e renderli ancora più comodi e completi con una sola mossa. Dopotutto sfrutta proprio il Bluetooth per connettersi ai prodotti quindi non hai limiti né in tipologia né in termini di brand.

Ma venendo a noi: ha dimensioni compatte ed ultra slim per essere sempre con te anche quando ti sposti. In particolare la puoi mettere nello zaino o nella borsa ed averla sempre a portata di mano.

Con layout QWERTY italiano hai tutto a portata di dito senza rinunciare a nulla anche perché trovi i tasti funzione accompagnati dai comandi rapidi. In questo modo, con un solo gesto, hai le varie impostazioni legate ai contenuti multimediali a disposizione.

Come ti ho anticipato, poi, è ricaricabile. La sua autonomia è longeva e ti assicura fino a 50 giorni di utilizzo con una carica. Eccezionale, vero?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.