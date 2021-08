Tastiera wireless multiuso a un prezzo WOW su Amazon (-41%)

La tastiera wireless con touchpad del marchio Amazon Basics va in offerta a soli 17,80 euro invece di 30,18 euro. L'offerta incredibile rende ancora più conveniente l'acquisto di questa tastiera dai mille usi tanto economica quanto robusta e funzionale. Le consegne sono gratuite e veloci su tutto il territorio italiano.

Tastiera wireless Amazon Basics: caratteristiche principali

Questa tastiera wireless ha tutto in uno. Infatti grazie alla presenza del touchpad, potete navigare facilmente sul vostro PC collegato alla smart TV. Il design sottile è ideale per qualsiasi ambiente e la portata wireless di 10 metri favorisce una connessione affidabile anche in stanze più grandi.

Il layout è italiano e sono presenti anche dei pratici tasti multimediali. Il grande touchpad integrato consente di utilizzare alcune comode gesture come 2 dita per scorrere su/giù o sinistra/destra e allontanare o avvicinare le dita per aumentare o ridurre lo zoom. Il design plug-and-play con ricevitore USB garantisce una semplice configurazione e lo rende compatibile con tutti i principali sistemi operativi e con le Smart TV che supportano la tecnologia HID.

Tutto questo, quindi, può essere vostro in meno di 48 ore lavorative al costo di soli 17,80 euro grazie allo sconto del 41% di Amazon. Affrettatevi, le scorte potrebbero terminare presto!