TCL 55V6B: solo 299€ per la TV 4K da 55 pollici con Google TV

Lo sconto del 40% proposto oggi da Amazon per TCL 55V6B porta la TV 4K da 55 pollici al prezzo stracciato di soli 299 euro. Si tratta di un’ottima occasione per metterla in salotto o in un’altra stanza della casa oppure sotto l’albero, per un regalo di Natale che senza dubbio lascerà a bocca aperta chi lo riceverà.

TCL 55V6B: a questo prezzo è imperdibile

Il pannello in dotazione integra il supporto alla modalità HDR (HDR10) per un’esperienza di livello cinematografico. Tra gli altri punti di forza citiamo al piattaforma Google TV con tutte le applicazioni preinstallate per lo streaming, la compatibilità con le tecnologie Chromecast e Miracast, la gestione automatica dei colori, il sistema Dolby Audio per il comparto sonoro e il micro dimming per l’illuminazione. C’è anche Game Master 2.0 per ottimizzare l’esperienza di gaming. Sul pannello laterale sono concentrate le connessioni: tre HDMI, una USB, Ethernet per l’accesso a Internet cablato (da utilizzare in alternativa al modulo Wi-Fi), la porta ottica, quella per l’antenna e quella per il segnale satellitare, i jack audio per ingresso e uscita e lo slot CI. Per saperne di più, dai uno sguardo alla scheda completa.

Il telecomando in dotazione è dotato di microfono per interagire con l’Assistente Google attraverso comandi vocali. Comprala adesso per riceverla a casa entro pochi giorni, prima di Natale, con la consegna gratuita.

Lo sconto di 200 euro è applicato in automatico e, in questo momento, ti permette di acquistare la TV 4K di TCL (modello 55VB6 da 55 pollici) al prezzo stracciato di soli 299 euro, invece di 499 euro come da listino.