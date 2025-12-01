 TCL sconta la sua smart TV 55" QLED a soli 250€, è affare su Amazon
TCL sconta la sua smart TV 55" QLED a soli 250€, è affare su Amazon

La Smart TV 55" QLED di TCL è un gioiello assoluto in salotto: modello 2025 con Google TV e assistenti vocali.
Se stai cercando un nuovo televisore per il tuo salotto, punta a un modello di tutto rispetto. Questa smart TV da 55″ QLED di TCL è una bomba e costa veramente poco. Spesa minima ma resa massima per goderti televisione e streaming in qualità 4K ogni singolo giorno. La compri direttamente su Amazon con 250,32 euro grazie allo sconto del 18% disponibile ora.

La Smart TV da 55″ QLED di TCL è un modello a cui puntare. È sottile, dal design moderno e bella da mettere sia sul mobile in salotto che da fissare al muro. Tuttavia l’estetica non è il suo punto forte tanto quanto la qualità che ti offre. Grazie al sistema Google TV accedi a qualunque app per lo streaming. Tutti i servizi sono a tua disposizione per goderti gli abbonamenti che possiedi o attivarne dei nuovi. Tra Google Assistant e Amazon Alexa, è sufficiente un comando vocale per trovare ciò che stavi cercando e rilassarti sul divano a fine serata. Ti segnalo che è un modello 2025 uscito da pochissimo sul mercato.

TCL 55T69C 55” QLED 60HZ 4K HDR, Google TV, Smart TV (Dolby Vision & Atmos, Motion clarity, compatibile con Google Assistant & Alexa), 2025

TCL 55T69C 55” QLED 60HZ 4K HDR, Google TV, Smart TV (Dolby Vision & Atmos, Motion clarity, compatibile con Google Assistant & Alexa), 2025

489,00

Il pannello QLED da 55 pollici appare persino più ampio grazie ai bordi sottili. La risoluzione 4K UHD fa la sua parte e anche i più semplici programmi televisivi li guardi con occhi nuovi, captando anche il più piccolo dettaglio. Colori vividi, luminosità eccellente e contrasto elevato grazie all’HDR pronto a fare la sua parte. Tra le altre sue caratteristiche:

  • modalità Game Master per un’esperienza di gioco ottimizzata;
  • Google cast integrato per riprodurre contenuti direttamente dallo smartphone;
  • Sistema Dolby Atmos, DTS Virtual:X per audio avanzato e ricco di sfumature;
  • opzione Multisound per ascoltare, in contemporanea, le tracce audio sia da cuffie che dagli altoparlanti.

Con soli 250,32 euro su Amazon, la smart TV 55″ QLED di TCL è un affare. Comprala scontata del 18% senza perdere tempo.

Pubblicato il 1 dic 2025

Paola Carioti
Pubblicato il
1 dic 2025
