 TCL Soundbar S55H con subwoofer wireless e audio da 220W: occasione
La TCL Soundbar S55H è la stella del salotto con audio puro, immersivo e AI che lo rende ancora più spettacolare.
Eleva l’audio del tuo televisore con un sistema di ottima qualità. Spendi poco ma realizzi i tuoi sogni avendo a disposizione un cinema, sotto tutti i punti di vista, direttamente in casa. Ebbene, con la TCL Soundbar S55H non ci sono dubbi visto che non solo porti a casa una Soundbar ma anche il suo subwoofer wireless. Tutto questo a prezzo vantaggioso attraverso lo sconto del 15% su Amazon. Mettila in carrello con soli 109,90 euro anziché 129 euro.

La TCL Soundbar S55H è un prodotto sensazionale che puoi abbinare a qualsiasi televisore per ottenere immediatamente un audio più puro e immersivo con un solo acquisto. La soundbar ha una lunghezza di 810 mm risultando perfetta da posizionare direttamente sotto il tuo televisore grazie anche al suo design ultra slim che la rende poco ingombrante. In confezione ti viene fornito anche il subwoofer completamente wireless con potenza massima di 220W per sentire ogni vibrazione fin dentro l’anima. Persino la connettività è un gioco da ragazzi grazie ai vari sistemi che ti permettono di collegarla ai tuoi devices in modo semplicissimo. Puoi optare per la connessione Bluetooth 5.3 oppure sfruttare l’ HDMI eArc, l’entrata USB o AUX per essere operativo all’istante.

Sfrutta a tuo vantaggio il DTS Virtual:X per essere avvolto dal suono, il quale imposti su 6 modalità differenti per un’esperienza come su misura. In più non sottovalutare la presenza dell’AI che studia l’ambiente che circonda la soundbar per creare dei profili audio speciali e che rendono la riproduzione di musica così come delle tracce audio di film e serie tv ancora più speciali. Con il telecomando che ti viene dato in confezione, la gestione di ogni profilo diventa elementare.

A soli 109,90 euro su Amazon, acquista subito la TCL Soundbar S55H a 2.1 canali con lo sconto del 15% disponibile ora.

