Stretta di mano siglata fra TeamViewer ed Elo per l’integrazione della EloView offerta da quest’ultima e dedicata alla gestione da remoto di dispositivi come digital signage, POS e postazioni self-service basati.

TeamViewer annuncia l’integrazione di EloView

Grazie alla novità annunciata oggi è possibile risolvere i problemi dei device da remoto, intervenendo se necessario anche per apportare modifiche durante una sessione live, direttamente dall’interno della piattaforma EloView. Così il personale tecnico può operare senza richiedere l’intervento di un operatore in loco. Tra le caratteristiche offerte da TeamViewer una chat, la diagnostica e WiFi push/pull. Così Constantin Falcoianu, Director of Business Development di TeamViewer, ha commentato la novità.

Per TeamViewer, Elo è un importante partner che opera con aziende in tutto il mondo che utilizzano la piattaforma modulare di Elo per l’utilizzo di soluzioni interattive in negozi, ristoranti, musei e altri luoghi ad alto traffico. I clienti potranno avviare facilmente l’integrazione e iniziare a godere dei vantaggi dell’accesso remoto e del controllo di tutti i dispositivi che gestiscono, in qualsiasi luogo.

In questo modo la capacità di gestione remota di EloView permette di aprire una sessione di TeamViewer snellendo il processo, risparmiando tempo e diminuendo la necessità di supporto. Per attivarla i clienti si collegano a TeamViewer dal portale EloView selezionando poi i gruppi di dispositivi ai quali desiderano accedere.