 Tech Week e offerte per la casa: SONOFF Zigbee Smart Switch
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Tech Week e offerte per la casa: SONOFF Zigbee Smart Switch

Indispensabile per trasformare la casa in una smart home, questo interruttore intelligente di SONOFF è in sconto nella Tech Week su Amazon.
Tech Week e offerte per la casa: SONOFF Zigbee Smart Switch
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Indispensabile per trasformare la casa in una smart home, questo interruttore intelligente di SONOFF è in sconto nella Tech Week su Amazon.

C’è spazio anche per i dispositivi dedicati alla casa nella Tech Week che ha appena preso il via su Amazon: ad esempio, SONOFF Zigbee Smart Switch è proposto con uno sconto molto interessante. Si tratta dell’interruttore intelligente compatibile con Alexa e Google Home che puoi utilizzare per controllare le apparecchiature e i sistemi domestici.

Compra lo smart switch in sconto

L’offerta di Amazon per SONOFF Zigbee Smart Switch

Sono tante le funzionalità integrate e supportate: ci sono ad esempio il timer, stato di accensione, controllo remoto, vocale, di gruppo e tramite interruttore esterno. Tutto questo in dimensioni estremamente contenute pari a 39,5x32x18,4 mm, così da risultare adatto anche all’installazione nelle scatole di montaggio più piccole (EU/86/120). Scopri di più nella pagina dedicata.

Le dimensioni dell'interruttore intelligente SONOFF Zigbee Smart Switch

In questo istante puoi acquistare SONOFF Zigbee Smart Switch al prezzo finale di soli 16,30 euro. Non c’è bisogno di coupon o codici, lo sconto è automatico. La disponibilità è immediata con possibilità di riceverlo direttamente a casa già entro domani, con la consegna gratis se hai un abbonamento Prime attivo. Attenzione: richiede il gateway Zigbee. Questi alcuni estratti dalle recensioni dei clienti che lo promuovono con un voto medio pari a 4,5 stelle su 5: L’ho integrato con Home Assistant per automatizzare l’illuminazione in casa, e posso dire che funziona perfettamente, Ottimo prodotto di qualità, SONOFF è un riferimento, Ben fatto, si integra facilmente in Home Assistant, super stabile e affidabile.

SONOFF Zigbee Smart Switch, nessun conduttore neutro richiesto, funziona con Alexa e Google Home, richiede gateway Zigbee

SONOFF Zigbee Smart Switch, nessun conduttore neutro richiesto, funziona con Alexa e Google Home, richiede gateway Zigbee

16,3019,38€-16%
Vedi l’offerta

Amazon celebra la Tech Week con una campagna speciale realizzata insieme a Razer. C’è tempo fino al 28 aprile per consultare lo spazio dedicato e approfittare di sconti sui prodotti appartenenti a categorie come quelle dell’elettronica, del gaming, dell’informatica e sui prodotti per la smart home come dimostrato in questo caso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 22 apr 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
22 apr 2026
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