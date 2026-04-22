Tech Week e offerte per la casa: SONOFF Zigbee Smart Switch

C’è spazio anche per i dispositivi dedicati alla casa nella Tech Week che ha appena preso il via su Amazon: ad esempio, SONOFF Zigbee Smart Switch è proposto con uno sconto molto interessante. Si tratta dell’interruttore intelligente compatibile con Alexa e Google Home che puoi utilizzare per controllare le apparecchiature e i sistemi domestici.

L’offerta di Amazon per SONOFF Zigbee Smart Switch

Sono tante le funzionalità integrate e supportate: ci sono ad esempio il timer, stato di accensione, controllo remoto, vocale, di gruppo e tramite interruttore esterno. Tutto questo in dimensioni estremamente contenute pari a 39,5x32x18,4 mm, così da risultare adatto anche all’installazione nelle scatole di montaggio più piccole (EU/86/120). Scopri di più nella pagina dedicata.

In questo istante puoi acquistare SONOFF Zigbee Smart Switch al prezzo finale di soli 16,30 euro. Non c’è bisogno di coupon o codici, lo sconto è automatico. La disponibilità è immediata con possibilità di riceverlo direttamente a casa già entro domani, con la consegna gratis se hai un abbonamento Prime attivo. Attenzione: richiede il gateway Zigbee. Questi alcuni estratti dalle recensioni dei clienti che lo promuovono con un voto medio pari a 4,5 stelle su 5: L’ho integrato con Home Assistant per automatizzare l’illuminazione in casa, e posso dire che funziona perfettamente , Ottimo prodotto di qualità, SONOFF è un riferimento , Ben fatto, si integra facilmente in Home Assistant, super stabile e affidabile .

Amazon celebra la Tech Week con una campagna speciale realizzata insieme a Razer. C’è tempo fino al 28 aprile per consultare lo spazio dedicato e approfittare di sconti sui prodotti appartenenti a categorie come quelle dell’elettronica, del gaming, dell’informatica e sui prodotti per la smart home come dimostrato in questo caso.