Technovation Girls: cercasi idee in rosa

Amazon sposa per il terzo anno consecutivo il progetto Technovation Girls, programma imprenditoriale tech per ragazze dai 10 ai 18 anni (compiuti entro agosto 2021). Il progetto prevede incontri fino al 5 marzo aperti a qualunque studentessa interessata al mondo della tecnologia, anche in assenza di una specifica formazione in ambito coding.

Amazon Italia, ecco il terzo Technovation Girls

“Agli incontri“, spiega Amazon Italia, “possono partecipare studentesse dai 10 ai 18 anni, oltre a docenti delle scuole primarie e secondarie che vogliano farsi promotori dell’iniziativa all’interno dei propri istituti“. Le iscrizioni possono essere effettuate qui. Mettendo in fila le varie tappe del percorso di incontri avrà forma una vera e propria challenge, le cui iscrizioni andranno a chiudersi il 12 marzo.

Il supporto di Amazon Italia a Technovation Girls conferma ancora una volta l’impegno di Amazon nel sostenere giovani studentesse nello studio delle discipline STEM: sono ancora aperti, ad esempio, i bandi per aggiudicarsi le borse di studio Amazon Women in Innovation, in collaborazione con il Politecnico di Milano, il Politecnico di Torino, l’Università Tor Vergata di Roma e l’Università degli Studi di Cagliari.

Inoltre tutte coloro le quali si iscriveranno al programma vedranno messo a disposizione un Mentor che le seguirà lungo il percorso di ideazione del proprio singolo progetto: “una mentorship che si svilupperà nel corso delle lezioni online offerte da Technovation, dallo sviluppo dell’App, fino alla costruzione di un business plan efficace e della presentazione del progetto stesso, che sarà tenuta davanti ad un comitato di valutazione internazionale“.