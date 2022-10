Laptop: Teclast F15 Plus 2 al prezzo minimo storico

Design molto sottile e curato nei minimi dettagli per Teclast F15 Plus 2, un laptop adatto sia al lavoro sia allo studio e all’intrattenimento. Oggi lo si trova al prezzo minimo storico su Amazon: un’occasione più unica che rara per chi è alla ricerca di un nuovo computer portatile e non vuol spendere troppo.

Teclast F15 Plus 2 è l’affare Amazon di oggi

Integra un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, ideale per la produttività potendo gestire ogni applicazione, anche in multitasking. Il cuore pulsante è un processore Intel Gemini Lake N4120 affiancato dalla GPU Intel UHD Graphics 600. Completano la dotazione 8 GB di RAM, la SSD da 256 GB per l’archiviazione dei dati, WiFi, Bluetooth, una webcam con microfono, altoparlanti, tastiera full size, un ampio touchpad e una batteria capiente per una grande autonomia. Tra le specifiche tecniche figurano anche le connessioni visibili qui sotto: slot microSD, USB 2.0, 3.0 e Type-C, uscita video mini-HDMI, jack per le cuffie.

Come riportato nella scheda del prodotto, il sistema operativo preinstallato è Windows 10, ma chi lo desidera può effettuare l’aggiornamento gratuito a Windows 11 così da poter accedere a tutte le più recenti funzionalità della piattaforma.

Oggi hai la possibilità di acquistare il laptop Teclast F15 Plus 2 al prezzo finale di soli 279,99 euro. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un paio di giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.