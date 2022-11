Dal design curato, adatto a lavoro, studio e intrattenimento, il laptop Teclast F15 Plus è oggi protagonista di un’offerta Amazon che anticipa il Black Friday portandolo al suo prezzo minimo storico. Un’ottima occasione per chi è alla ricerca di un nuovo computer portatile. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 con licenza ufficiale Microsoft.

Teclast F15 Plus al prezzo minimo storico su Amazon

Ecco le sue specifiche tecniche più importanti: display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel) e possibilità di connessione a un monitor esterno grazie allo slot mini-HDMI, processore Intel Celeron N4120 affiancato da GPU Intel UHD Graphics 600, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB per lo storage (espandibile fino a 1 TB), WiFi, Bluetooth, una vasta gamma di porte per la connettività. Se hai bisogno di altre informazioni le trovi tutte nella scheda del prodotto.

in questo momento hai la possibilità di far tuo il laptop F15 Plus di Teclast al prezzo di soli 279 euro invece di 329 euro come da listino, grazie allo sconto di 50 euro proposto su Amazon che porta la spesa al suo minimo storico.

La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno: se lo acquisti subito domani sarà sulla tua scrivania.

