Teclast F15S con questo DOPPIO SCONTO andrà a ruba

Sei alla ricerca di un ottimo laptop, ma non vuoi spendere troppo? Sei finito sulla pagina giusta: qui è dove ti segnaliamo il modello Teclast F15S che oggi è possibile acquistare approfittando di un doppio sconto in offerta lampo su Amazon. Basato sul sistema operativo Windows 10, non ha nulla da invidiare a portatili ben più costosi.

Cerchi un laptop? Guarda Teclast F15S in offerta lampo

Queste le specifiche tecniche integrate, per un'esperienza di alto livello in termini di produttività, navigazione e intrattenimento: display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), processore Intel Celeron N3350, GPU HD Graphics 500, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna per lo storage, Bluetooth, WiFi, porte USB 3.0, connettore mini-HDMI, jack audio da 3,5 mm, slot microSD e batteria capiente che garantisce un'autonomia elevata. Se hai bisogno di altre informazioni, le trovi nella scheda del prodotto.

In questo momento, Teclast F15S è acquistabile al prezzo di soli 271,99 euro invece di 369,99 euro come da listino, con un risparmio totale di 98,00 euro grazie all'offerta lampo proposta oggi da Amazon che, ricordiamo, rimarrà disponibile per poche ore e fino all'esaurimento delle unità in promozione: non perdere tempo.