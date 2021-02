TECLAST F7Plus: alte prestazioni a soli 399 euro

TECLAST F7Plus oggi su Amazon costa 399,99 euro grazie a un coupon sconto da inserire prima di mettere il prodotto nel carrello. Si tratta di un notebook dotato di processore Intel GeminiLake di ottava generazione con frequenze massime fino a 2,4 GHz, scheda grafica UHD Intel Graphics 600 di nona generazione, memoria RAM LPDDR4 da 8 GB e SSD ad alta velocità con 256 GB con tanto di supporto per la schede TF e per la sostituzione e l’aggiornamento di SSD.

TECLAST F7Plus: caratteristiche principali

Su questa fascia di prezzo è difficile trovare di meglio, soprattutto per quanto riguarda il design che vanta un display a cornice stretta da 8 mm che offre una vista straordinaria. Lo schermo full-lamination IPS da 14,1 pollici con risoluzione FHD cattura ogni dettaglio con colori vividi e questo è dotato anche di un pannello di protezione della cornice 2.5D che protegge meglio lo schermo in caso di urti.

La batteria ai polimeri di litio da 38000mWh con CPU Intel a bassissima potenza consente di durare più di 8 ore. Con la tecnologia di ricarica rapida, potete godervi ore di lavoro o intrattenimento. F7 PLUS sfrutta appieno il protocollo di trasmissione wireless 802.11ac per adattarsi alle bande globali e con una velocità di trasmissione massima di 433 Mb / s in banda 5G potete navigare in internet ad altissime prestazioni.

Infine è dotato di SSD M.2 ad alta velocità, USB 3.0, Micro-HD, porta CC a ricarica rapida, jack per cuffie e slot per schede Micro-SD, pieno supporto a Windows 10, Linux e, per non farsi mancare nulla, è anche presente la retroilluminazione della tastiera.

Il notebook TECLAST F7Plus è in offerta su Amazon a 399,99 euro e vi consigliamo di non farvela scappare: scade il 26 febbraio, salvo esaurimento scorte.