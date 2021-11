Teclast F7Plus3: il portatile low cost pronto per l'aggiornamento a Windows 11

Se stai cercando un buon laptop, senza investire cifre considerevoli, abbiamo una buona soluzione da proporti che fa del rapporto qualità/prezzo il suo punto di forza. Si tratta del Teclast F7Plus3, un portatile dalle buone prestazioni, con processore Intel e aggiornabile al nuovissimo Windows 11.

Laptop Teclast F7Plus3: caratteristiche tecniche

Il display è senza dubbio uno degli aspetti più interessanti di questo notebook. Si tratta di uno schermo da 14 pollici Full HD con tecnologia IPS. Quest’ultima offre una fedele riproduzione cromatica ed un angolo di visione di ben 178 gradi. La diagonale da 14 pollici, invece, consente di avere un buon livello di dettaglio ed un formato decisamente compatto. Le cornici sono estremamente sottili, ma non manca una webcam con microfono integrata nel bordo superiore. Il PC è realizzato completamente in lega metallica che dona robustezza mantenendo un peso di solo 1,3 chilogrammi. A muovere il tutto ci pensa un processore Intel Celeron N4120, una CPU quad-core con una frequenza massima di 2,6GHz. Ad affiancarla ci pensano 8GB di memoria RAM ed un SSD da 256GB. Molto comodo, inoltre, lo sportellino dedicato all’espansione che consente di sostituire l’SSD preinstallato con uno più capiente.

Si tratta di un’ottima configurazione per gli studenti o i professionisti che necessitano di uno strumento per l’utilizzo quotidiano. Perfetto, infatti, anche per l’intrattenimento e la navigazione. Naturalmente, però, l’aspetto cruciale di un laptop è la batteria, e sotto questo punto di vista Teclast non delude, con un’apprezzabile autonomia di 6 ore. Dal punto di vista della connettività non manca assolutamente nulla. Abbiamo due porte USB Type-A di cui una con specifica USB 3.0 ad alta velocità pre il trasferimento dati. Presente una porta micro HDMI che consente di collegare un secondo monitor, in mirroring o estensione, con una risoluzione massima di 4K. Non manca neanche un pratico lettore di schede microSD che forniscono una soluzione veloce ed economica per espandere lo spazio di archiviazione. Chiudono le immancabili connessioni wireless che includono il Wi-Fi dual band ed il Bluetooth 4.2.

Grazie ad uno sconto preapplicato, a cui si aggiunge un coupon attivabile dalla pagina, il Teclast F7Plus3 può essere acquistato su Amazon a soli 319,99 euro per un risparmio di ben 80 euro sul prezzo di listino.