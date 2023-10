Teclast N20: il nuovo Mini PC già a -75€ (coupon)

Appena uscito, Teclast N20 è già protagonista di un forte sconto su Amazon: oggi è possibile acquistare il Mini PC con un risparmio di ben 75 euro sul listino, semplicemente attivando il coupon dedicato. Le sue caratteristiche lo rendono adatto a ogni ambito di utilizzo, dalla produttività allo studio, fino alla navigazione e all’intrattenimento multimediale. Poche le unità rimaste, meglio non perdere tempo per non andare incontro a un quasi inevitabile sold out.

Che offerta sul Mini PC: -75€ per Teclast N20

Tra le specifiche tecniche segnaliamo il processore Intel Celeron N5090, 16 GB di RAM DDR4, SSD PCIe da 512 GB per l’archiviazione dei dati, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0 per la connettività wireless. A racchiudere ogni componente un telaio in alluminio con struttura resistente e ventola silenziosa per la dissipazione del calore. Le dimensioni sono davvero compatte, solo 11,7×11,7×4,1 centimetri, mentre il peso si attesta a 412 grammi. Per saperne di più consulta la descrizione completa.

Le porte di connessione integrate sono: quattro USB 3.2 Type-A, una Type-C, slot Erhernet, jack audio e uscite video HDMI per il collegamento simultaneo a tre monitor con risoluzione fino al 4K. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

L’offerta permette di acquistare il nuovo Teclast N20 al prezzo finale di soli 194,99 euro. È incluso il supporto VESA utile per montarlo eventualmente sul retro dello schermo. Per approfittarne non bisogna far altro che attivare il coupon dedicato, garantendosi così un risparmio di 75 euro rispetto al listino.

Amazon garantisce disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno. Attenzione però: sono rimaste poche unità, agli interessati si consiglia di effettuare subito l’ordine per non perdere l’occasione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.