Tecnam-Desmon per il trasporto dei vaccini COVID-19

Ora che la ricerca scientifica ha finalmente messo a disposizione i primi vaccini efficaci contro COVID-19 è necessario affrontare la sfida logistica per garantire una distribuzione rapida, efficace e capillare della cura. A tal proposito segnaliamo una partnership tutta italiana che si inserisce proprio in quest’ottica, quella che lega Tecnam e Desmon.

Una piattaforma italiana per il trasporto vaccini

Entrambe campane, la prima è una società specializzata nella produzione di velivoli, la seconda nella realizzazione di refrigeratori. L’insieme fa la forza: P2012 TRAVELCARE è il mezzo nato dalla collaborazione, un aereo (basato su P2012 Sentinel) che può essere impiegato per portare le fiale ovunque e in tempi brevi.

Lungo tutto il tragitto i vaccini sono tenuti a una temperatura pari a -86° C con un sistema in grado di rimanere a -65° C anche in assenza di alimentazione per un tempo massimo di 10-12 ore. La capacità di carico permette di ospitarne fino a 115.000 per ogni volo. A che prezzo? 0,005 euro a fiala per ogni ora di volo.