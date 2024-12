Telecamera 2K per tenere casa al sicuro con 19€, possibile? Su Amazon sì

Una telecamera 2K da interno che sprizza tecnologia da tutte le angolazioni. Ha funzioni avanzate al suo interno e se scegli in posto giusto in cui metterla, tieni sotto controllo tutta la casa! Questo modello di IMOU è geniale e da non sottovalutare. Lo controlli sia con smartphone che con assistente vocale e torna utilissimo in casa. Puoi acquistarlo a soli 19,99€ su Amazon con uno sconto del 33% che fa crollare il prezzo, collegati al volo perché è un’offerta a tempo.

Telecamera 2K con sistema avanzato: non farne a meno

È piccolina ma non lascia niente al caso. La telecamera 2K di IMOU è il gioiellino supremo in casa che tiene sotto controllo gli ambienti e ti fa tirare un sospiro di sollievo anche quando sei lontano chilometri e chilometri. Ma veniamo al dunque, come si installa? Scegli una posizione, appoggiala sulla mensola o sul mobile e poi collegala alla presa elettrica. Hai finito.

Come mai ti suggerisco un posto strategico? Beh, questo dispositivo è dotato di rotazione a 360° quindi puoi controllare anche più ambienti con un solo prodotto. Come suggerisce il nome, poi, l’obiettivo ha una risoluzione da 2K per non farsi scappare anche la più piccola minuzia. Tornano utili poi la visione notturna per quando scende la sera, l’audio a 2 vie con cui comunicare a distanza e il rilevatore di movimento che ti avvisa subito se entra qualcuno senza permesso.

Per la gestione, infine, ti ho anticipato che è completamente gestibile attraverso app su smartphone. Inoltre il sistema è compatibile con gli assistenti vocali quindi sia con Amazon Alexa che altri puoi avere ciò che ti occorre.

A soli 19,99€ su Amazon, la telecamera 2K di IMOU è geniale e perfetta in casa. Approfitta ora dello sconto del 33% e introducila nel tuo appartamento.

Spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia con Prime.