Telecamera di sicurezza da esterni FullHD: lo sconto è imperdibile!

Siete alla ricerca di un'ottima videocamera di sorveglianza da esterni ma non volete spendere grosse cifre? Su Amazon potete acquistare l'ottima EZVIZ CTQ3N a soli 67,98 euro invece dei consueti 79,99 euro grazie allo sconto del 15% pari a un risparmio di ben oltre 10 euro.

Telecamera di sicurezza da esterni EZVIZ: caratteristiche principali

La telecamera CTQ3N può monitorare attivamente sia con la luce che al buio e accendere automaticamente i faretti e la visione notturna a colori quando viene rilevato un movimento di una persona. Potete scegliere tra tre modalità sull'APP EZVIZ: visione notturna in bianco e nero (faretti spenti), visione notturna a colori (faretti accesi) e visione notturna a colori intelligenti (i faretti si attivano automaticamente quando viene rilevato un movimento). Il tutto con una ripresa in qualità FullHD.

L'algoritmo IA integrato non richiede un abbonamento aggiuntivo e consente alla telecamera CTQ3N di identificare l'attività umana per garantire che gli avvisi siano rilevanti per la sicurezza della vostra casa senza il pericolo di segnalare falsi movimenti o non oggetto di preoccupazioni. Il microfono incorporato con eliminazione del rumore registra un audio chiaro fino a 5 metri di distanza.

Ogni telecamera di sicurezza WIFI EZVIZ è dotata di uno slot per schede MicroSD che supporta fino a 256 GB. Se è necessario un backup aggiuntivo, sono disponibili anche opzioni di archiviazione cloud basate su abbonamento ma non obbligatorie. Tutto questo può essere vostro all'esclusivo prezzo di 67,98 euro invece di 79,99 euro solo su Amazon.