Telecamera interna con night vision a meno di 20 euro

Se siete alla ricerca di una buona videocamera interna per la videosorveglianza, spendendo però il meno possibile, abbiamo ciò che fa per voi. Si tratta della videocamera intelligente Teckin, un piccolo dispositivo dalle grandi potenzialità, ad un prezzo a dir poco contenuto.

Telecamera di videosorveglianza interna Teckin: caratteristiche tecniche

Partendo dalla scheda tecnica di questa telecamera, troviamo un obbiettivo in grado di registrare immagini in Full HD (1920x1080p). Buono l’angolo di visione grazie al grandangolo da 110 gradi che offre un’area maggiore rispetto alla maggior parte dei prodotti in questa fascia di prezzo. La telecamera naturalmente lavora in Wi-Fi, sulla rete a 2,4GHz ed è configurabile in modo semplice e veloce attraverso l’app Teckin CAM. Grazie all’app inoltre è possibile controllare la telecamera da remoto, e fornire l’accesso sicuro ad amici e parenti nel caso in cui dovessimo allontanarci dall’abitazione. Il dispositivo è anche compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant per gestire il tutto attraverso la propria voce. Non manca la rilevazione di suono o movimento che allerta immediatamente attraverso una notifica circostanze sospette.

Grazie ai due microfoni integrati, uno dedicato alla cancellazione del rumore, anche la cattura dell’audio è chiara e cristallina. Questi forniscono la possibilità di conversare direttamente attraverso il dispositivo con persone o animali presenti nell’appartamento. Non manca una modalità Night Vision che grazie a ben 6 LED IR garantisce un’ottima visibilità anche nelle ore notturne ed in generale al buio. Chiude la doppia possibilità di archiviazione per le riprese: microSD o T-Cloud. Possiamo infatti aggiungere direttamente al dispositivo una scheda di memoria fino a 128GB, oppure salvare le registrazioni direttamente sul Cloud di Teckin.

Grazie alle offerte di Amazon la telecamera è acquistabile a soli 16,99 euro con uno sconto del 15% sul prezzo di listino.