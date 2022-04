Telecamera interno MINI con visione notturna e tutto il resto (18€)

Se sei alla ricerca di una telecamera da interno che possa non dare nell’occhio ma funzionare una meraviglia, beh, fattelo dire: ce l’hai sotto gli occhi. Ho scovato questo gioiellino su Amazon e ci devi mettere proprio le mani sopra perché insomma: le offerte di Primavera fanno miracoli.

Invece di avere un prezzo che supera i quaranta euro come al solito, te la porti a casa con appena 18€ e qualche centesimo. Secondo me concludi l’affare del giorno.

Interessato? Ti faccio sapere che le spedizioni sono finanche gratuite e immediate se hai Prime quindi non aspettare.

Telecamera da interno: piccola ma con tutto al posto giusto

Puoi metterla dove vuoi perché in fin dei conti è piccola e non dà nell’occhio, neanche se la posizioni in un posto strategico e in piena vista. Semplicissima da utilizzare è un toccasana e ti mette a portata di mano tutto ciò di cui hai bisogno per tenere la tua abitazione al massimo della sicurezza.

Infatti integra una lente che ti fa sentire come al Grande Fratello dal momento che riprende tutto senza lasciare un singolo dettaglio fuori. Ma con le altre tecnologie che hai a portata di mano? Uno spasso.

Non mancano all’appello la visione notturna per non aver paura delle ore poco illuminate, l’audio bidirezionale che ti permette di parlare e ascoltare a distanza e, rullo di tamburi, il rilevamento del movimento. A cosa serve? Sappi che se lo attivi e qualcuno si intrufola in casa, con una notifica push sullo smartphone lo sai all’istante.

Un vero successo grazie anche alla possibilità di inserire una MicroSD o salvare i filmati nel cloud.

Acquista immediatamente la tua telecamera da interno su Amazon a soli 18€ e qualche centesimo. Vale tutti i soldi che spendi, in più con questa offerta non puoi perdertela. Ti basta avere Prime attivo per riceverla in uno o due giorni.

