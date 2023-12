Telecamera per esterni Tp-Link Tapo: SUPER sconto del 21%

Se stai cercando una telecamera per esterni di alta qualità che possa offrire prestazioni impeccabili, non cercare oltre: la Tp-Link Tapo C320Ws è la scelta ideale. E oggi, con uno sconto eccezionale del 21% su Amazon, è il momento perfetto per acquistarla al prezzo speciale di soli 54,99 euro, anziché 69,99 euro.

Telecamera per esterni Tp-Link Tapo: le scorte a disposizione sono quasi finite

La Tp-Link Tapo C320Ws si distingue per la sua incredibile risoluzione video ad altissima definizione, con una qualità QHD di 2560 x 1440 pixel. Ogni immagine è catturata con dettagli cristallini grazie al sensore da 4 MP e a un frame rate di 15fps. Che tu stia monitorando il vialetto di casa o il giardino, non perderai mai un dettaglio.

Un aspetto che rende questa telecamera davvero versatile è la sua opzione di connessione, che può essere effettuata sia tramite rete cablata Ethernet che wireless WiFi. Questa flessibilità di installazione consente di posizionare la telecamera esattamente dove serve, senza vincoli.

La visione notturna è un altro punto forte della Tapo C320Ws, offrendo non solo una visione chiara in condizioni di scarsa illuminazione, ma anche una modalità Full-Color e Starlight. Ciò significa che anche nella luce stellare, i video saranno ricchi di dettagli e colori, una caratteristica che spicca tra la concorrenza.

Grazie al rilevamento movimento e alle notifiche immediate, sarai sempre al corrente di ciò che accade intorno alla tua casa. Inoltre, la telecamera è dotata di un sistema di allarme sonoro e luminoso, perfetto per spaventare eventuali visitatori indesiderati.

La funzione di audio a due vie consente la comunicazione bidirezionale attraverso il microfono e l’altoparlante integrati, offrendo una sorprendente interazione a distanza. E se desideri un controllo senza sforzo, la Tapo C320Ws supporta il controllo vocale con l’Assistente Google e Amazon Alexa, liberandoti dalle mani.

Non perdere l’occasione di assicurarti la tua telecamera per esterni Tp-Link Tapo C320Ws con uno sconto del 21% su Amazon oggi. Garantisci la sicurezza della tua casa o ufficio con la tecnologia avanzata offerta da questo dispositivo di alta qualità. Non perdere altro tempo e acquistala al prezzo speciale di soli 54,99 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.