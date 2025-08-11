Telecamera WiFi 2K per controllare casa a 360°, tua a 21€ su Amazon

Ottima occasione per rendere la tua casa un posto sicuro. Non devi renderla piena zeppa di obiettivi come se fosse quella del Grande Fratello perché basta questa telecamera WiFi 2K di Blurams per avere tutto sotto controllo. Piccola, semplice da installare ma soprattutto di qualità. Come farne a meno? Con il coupon su Amazon la metti in carrello a soli 21,59 euro invece di 29,99 euro. Approfittane subito e spuntalo con un click.

La telecamera WiFi 2K di Blurams è un prodotto eccellente. Ideale se vuoi dotare il tuo appartamento di un sistema di sorveglianza facile da gestire ma soprattutto elementare da installare. Non occorre chiamare alcun specialista visto che devi scegliere, semplicemente, dove metterla e poi collegarla alla presa di corrente. Il gioco è fatto, ora non resta che scaricare l’app sul tuo smartphone per gestirla ovunque tu sia. Inoltre il sistema è compatibile anche con gli assistenti quindi Amazon Alexa e Google Assistant sono presenti all’appello.

Ma veniamo a noi, Blurams ti offre un dispositivi con obiettivo 2K per riprendere l’ambiente in tutti i suoi dettagli. Anche le più piccole minuzie saltano all’occhio e sfruttando, inoltre, il movimento a 360° sull’asse orizzontale, puoi monitorare anche più ambienti allo stesso momento se la conformazione della tua casa lo permette. Detto ciò, queste due non sono le uniche tecnologie di cui è dotata visto che c’è anche la visione notturna per rimanere al sicuro a qualunque ora della giornata così come il rilevamento di movimento con tracciamento e l’audio bidirezionale. Quando esci attiva il rilevamento così, nel caso in cui qualcuno si faccia vedere, ricevi in modo istantaneo la notifica sul telefono e non solo prendi visione, ma eventualmente ci comunichi anche.

Approfitta ora della doppia promozione su Amazon per mettere in sicurezza la tua casa e acquistare, subito, la tua Telecamera WiFi 2K Blurams a soli 21,59 euro.