Telecamera WiFi da interno che ruota 360° per una vista da FALCO (23€)

Una sola telecamera WiFi in casa per tenere tutto sotto controllo e soprattutto al sicuro. Non spendere migliaia di euro in un sistema ma affidati a un prodotto tanto semplice quanto completo di tutto. Sto parlando del modello a 360° di Blurams che non si fa mettere i piedi in testa da nessuno.

Questa telecamera la installi da solo nel giro di due minuti e non ti delude sotto nessun punto di vista. Approfitta non solo della festa delle Offerte di Primavera su Amazon ma anche del coupon per acquistarla a soli 23€. Cosa aspetti?

Non ti preoccupare delle spedizioni, sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Telecamera WiFi da interno, 360° di visione in una mossa

Avendo tutte queste potenzialità, la telecamera WiFi da interno che ti sto proponendo la devi posizionare in modo strategico. Infatti se scegli la giusta posizione, hai la visione completa di tutta la tua casa o quanto meno di più ambienti in una volta sola.

Per gestirla non devi far altro che scaricare l’applicazione su smartphone o tablet ed ecco che anche quando sei fuori casa, hai tutto a portata di mano. Ruota la telecamera, attiva le altre funzioni e non perdere neanche un dettaglio. Prima di svelarti quali sono, ti voglio dare altre informazioni.

Prima di tutto hai un obiettivo in alta risoluzione che non conosce pixel o immagini sgranate. Il sistema è compatibile altresì con Amazon Alexa così se hai un dispositivo di Amazon con display, beh, anche lì hai un vantaggio in più.

Per quanto riguarda le funzioni secondarie ma altrettanto importanti trovi:

Rotazione a 360°;

audio bidirezionale per comunicazioni a distanza;

per comunicazioni a distanza; rilevamento del movimento;

visione notturna per la copertura delle ore buie.

Cosa aspetti? Non perdere la tua occasione e porta subito a casa la tua telecamera WiFi da interno a soli 23€ spuntando il coupon e approfittando della Festa delle Offerte di Primavera Amazon.

Spedizioni rapide e gratuite in tutta Italia con Prime.