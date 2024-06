Telegram: effetti dei messaggi e ricerca con hashtag

La software house guidata da Pavel Durov ha annunciato la disponibilità di una nuova versione della popolare app di messaggistica. Telegram 10.13 per Android e iOS include cinque funzionalità aggiuntive, tra cui gli effetti dei messaggi, la ricerca tramite hashtag e le azioni rapide per i numeri di telefono. La sesta novità riguarda macOS.

Novità per Telegram

I messaggi delle chat one-to-one possono essere inviati con effetti animati che vengono riprodotti sullo schermo quando il destinatario apre la conversazione. Sono disponibili sei effetti gratuiti, mentre per tutti gli altri (centinaia, inclusi gli effetti degli sticker) serve l’abbonamento Premium. Per aggiungere un effetto è sufficiente tenere premuta la freccia di invio.

La nuova versione di Telegram consente inoltre di spostare la didascalia delle immagini nella parte superiore. Dopo aver selezionato le immagini nel menu degli allegati è necessario tenere premuta la freccia di invio e scegliere l’opzione “Sposta didascalia in alto“.

Molto utili le azioni rapide per i numeri di telefono. Toccando un numero di telefono nella chat si apre un menu con le opzioni per aggiungerlo ai contatti, inviare un messaggio, avviare una chiamata (audio o video) e altre.

Dal 2015 è possibile usare gli hashtag per cercare i messaggi nelle chat. Ora gli hashtag sono diventati globali. Quando l’utente tocca un hashtag, l’app mostra anche i risultati dai canali e dai gruppi pubblici.

Per ridurre lo spazio occupato dalle citazioni è possibile nascondere parti di testo all’interno di blocchi comprimibili. Gli utenti devono scegliere la formattazione come citazione e quindi toccare il pulsante Comprimi in alto a destra.

L’ultima novità è per macOS. Telegram ha aggiunto sfondi dinamici e animazioni alle chiamate come su Android e iOS.