Telegram: messaggi diretti ai canali e foto HD

Telegram ha annunciato la disponibilità di una nuova versione della popolare app di messaggistica. Gli utenti troveranno molte novità, tra cui l’invio dei messaggi diretti ai canali, il layout a schede per i topic nei gruppi, il ritaglio dei messaggi vocali e la condivisione delle foto HD. Gli utenti devono solo installare la versione 11.12 per Android e iOS.

Novità di Telegram

I proprietari dei canali possono attivare i messaggi diretti nelle impostazioni. Gli iscritti possono quindi contattare direttamente i creatori dei contenuti. Per inviare un messaggio privato è sufficiente toccare l’icona in basso a sinistra. I proprietari vedranno i messaggi in un’interfaccia separata dalle chat personali. Eventualmente è possibile applicare una commissione per limitare il numero di messaggi.

Per i topic nei gruppi è ora possibile scegliere un nuovo layout a schede che consente un accesso più rapido dalla lista chat e permette di passare da una conversazione all’altra con un solo tocco. Telegram consente inoltre di ritagliare un messaggio vocale dopo la registrazione, indicando i punti di inizio e fine. È possibile registrare sezioni aggiuntive toccando nuovamente l’icona del microfono.

Telegram ottimizza le immagini in modo che vengano consegnate istantaneamente e utilizzino il 90% di dati mobile in meno. La nuova opzione “Alta Definizione” aggiunge più dettagli alle foto (aumento dei pixel fino a quattro volte), utilizzando meno di 0,5 MB di dati.

Su iOS è invece possibile condividere le foto nelle storie direttamente da altre app, usando il pulsante Condividi. La software house ha infine migliorato i sondaggi, aggiungendo il supporto fino a 12 opzioni e l’invio nei messaggi salvati.